Fico tvrdí, že jeho obvinenie pre podnecovanie na decembrovom proteste bolo zrušené

Policajti ešte 16. decembra 2021 predviedli na policajnú stanicu v hlavnom meste šéfa Smeru-SD a vzniesli mu obvinenie pre trestný čin podnecovania. Fico po odchode z polície vyhlásil, že ide o zastrašovanie zo strany ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), jeho poradcu Jaroslava Spišiaka a dočasného policajného prezidenta Štefana Hamrana.



Dôvod obvinenia bol podľa Fica vymyslený. Hamran následne na tlačovej besede uviedol, že Fico bol stíhaný za to, že vyzval, aby sa hromadne porušovala dôležitá povinnosť, ktorou je zákaz vychádzania.





10.1.2022 (Webnoviny.sk) - Predsedovi opozičnej strany Smer-SD Robertovi Ficovi zrušili obvinenie z podnecovania. Potvrdil to na pondelkovom brífingu s tým, že ho o tom informoval jeho právny zástupca.„Dnes mi telefonoval, že obvinenie aj začatie trestného stíhania bolo zrušené. Ak to tak je, tak to len potvrdzuje hrubý zámer, výmysel od Hamrana (policajného prezidenta Štefana Hamrana, pozn SITA), ministra Mikulca a ďalších zmariť mi prítomnosť na proteste," povedal Fico.