Väčšina dôchodcov s pracujúcimi deťmi by si po zavedení rodičovského bonusu mohla prilepšiť o 20 až 60 eur mesačne

10.1.2022 (Webnoviny.sk) -Dôchodky väčšiny penzistov, ktorých deti pracujú na Slovensku, by sa po zavedení rodičovského bonusu mohli zvýšiť o 20 eur až 60 eur mesačne. Ide o penzistov, ktorí majú jedno alebo dve pracujúce deti. Na pondelkovej tlačovej besede to povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina).Rodičovský bonus by pritom mohol zvýšiť penzie 816-tisíc dôchodcom, ktorí vychovali 2,3 milióna pracujúcich detí. Zavedenie rodičovského bonusu by si podľa Krajniaka vyžiadalo najviac 550 miliónov eur ročne. Na rok 2023 má rezort práce a sociálnych vecí na rodičovský bonus pripravených 758 miliónov eur.Minister Krajniak očakáva, že možnosť zvýšiť dôchodok svojim rodičom na penzii využije 90 percent pracujúcich detí. Podľa neho je hospodárenie Sociálnej poisťovne za minulý rok lepšie, ako sa očakávalo. Ak sa vláda podľa Krajniaka rozhodne zaviesť rodičovský bonus, bude na to dostatok finančných zdrojov.„Nezamestnanosť je oveľa nižšia, ako sme čakali, štát a Sociálna poisťovňa tým ušetrili nemalé zdroje," povedal minister práce.Zdroje na zavedenie rodičovského bonusu podľa neho priniesli opatrenia, ktoré ministerstvo práce a sociálnych vecí už vykonalo a takisto hospodárska politika vlády. „Zajtra k tomu budem mať podrobnú tlačovú konferenciu," povedal.Šéf rezortu práce a sociálnych vecí upozornil na to, že pracujúci vlani do Sociálnej poisťovne odviedli 9,5 miliardy eur, z ktorých išlo na dôchodky 7 miliárd eur. Na penzie dôchodcov, ktorých deti pracujú, však išli podľa Krajniaka len 4 miliardy eur. Do druhého dôchodkového piliera by mala Sociálna poisťovňa v roku 2023 odviesť 1,14 miliardy eur.„Keby nešli do druhého piliera, ale by sme ich použili na vyplácanie dôchodkov, tak by sme mohli zvýšiť dôchodky pre 1,1 milióna dôchodcov o 87 eur mesačne," povedal. Upozornil tiež na to, že plánovaný automatický vstup mladých ľudí do druhého piliera v horizonte 50 rokov zhorší dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému.„Nepresadzujem však zrušenie druhého piliera," povedal Krajniak. V prospech druhého piliera však podľa neho hovorí zásluhovosť. „Ak niekto viacej prispel, je spravodlivé, aby aj viac dostal," dodal Krajniak.Ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo ešte koncom júla minulého roka návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorého súčasťou bolo aj zavedenie rodičovského bonusu od začiatku roka 2023.Dieťa pracujúce na Slovensku by mohlo podľa tohto návrhu odviesť každému rodičovi na dôchodku 2,5 percenta z jeho hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu. Vychádzať sa pritom malo z príjmov dieťaťa spred dvoch rokov.Na rokovanie vlády a parlamentu sa však nakoniec v novembri minulého roka dostal návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý ustanovenia o rodičovskom dôchodku neobsahoval.Ministerstvo financií vedené lídrom hnutia OĽaNO Igorom Matovičom ešte v auguste vlaňajška požiadalo ministra práce Milana Krajniaka, aby sa na Slovensku od roku 2023 rodičovský dôchodok nezavádzal. Podľa ministerstva financií je tento návrh v rozpore s Ústavou SR a ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, konkrétne s požiadavkou na dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému.Zavedenie rodičovského dôchodku by podľa rezortu financií výrazne zvýšilo výdavky Sociálnej poisťovne, ktoré by sa museli financovať zvýšením transferu zo štátneho rozpočtu. Týmto krokom sa podľa ministerstva financií výrazne zvýši riziko dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Upozornilo na to, že návrh vytvára tlak na dodatočné výdavky Sociálnej poisťovne približne vo výške 600 mil. eur ročne.