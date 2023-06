Fico tvrdí, že mediálna kampaň NATO je zásahom do predvolebnej kampane. Obáva sa odklonu voličov Smeru

NATO vstupuje do predvolebnej kampane

Fico za tým vidí prezidentku

5.6.2023 (SITA.sk) - Predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico tvrdí, že plánovaná mediálna kampaň NATO je bezprecedentným zásahom do slovenskej predvolebnej kampane.Ako ďalej na sociálnej sieti napísal, NATO vyhlásilo verejnú súťaž na mediálnu kampaň na Slovensku s názvom Why Ukraine matters? (Prečo na Ukrajine záleží?) a dodal, že by mala byť odozvou na slová prezidentky Zuzany Čaputovej , ktorá pre web Politico uviedla, že Slovensko ovláda ruská propaganda.„Kladiem prvú otázku, je to náhoda alebo máme právo špekulovať a konštruovať, že toto je ozvena, ktorá prišla z NATO a zrazu NATO sa chce angažovať na Slovensku s mediálnou kampaňou s názvom Prečo na Ukrajine záleží?" pýta sa Fico.Fico zároveň tvrdí, že v súčasnosti je možnosť podávať prihlášky do tohto obstarávania uzavretá.„NATO chce prostredníctvom tejto kampane do volieb dosiahnuť zvýšenie počtu Slovákov, ktorí podporujú vojenskú pomoc Ukrajine a tiež zvýšiť počet Slovákov, ktorí veria, že NATO je spôsobilé a zaviazané poskytnúť bezpečnosť SR a zvýšiť počet občanov, ktoré spájajú bezpečnosť Slovenska s Ukrajinou ako suverénnym a nezávislým štátom," pokračoval Fico.Smer-SD zároveň tvrdí, že rešpektuje členstvo Slovenska v NATO a podľa vlastných slov sa drží zásady, že je potrebné plniť z toho vyplývajúce záväzky. Avšak nerozumie, „prečo má NATO vstupovať do predvolebnej kampane štýlom, že chce cez ňu zvýšiť počet ľudí na Slovensku, ktorí podporujú pomoc Ukrajine".Fico ďalej tvrdí, že spomínaná kampaň sa má sústrediť na Slovákov vo veku 25 – 34 rokov a 55 – 65 rokov so stredoškolským vzdelaním a ktorí žijú mimo Bratislavy.„V dokumente sa píše, že dopad kampane sa očakáva na jar/leto 2023, berúc na zreteľ národnú volebnú kampaň k voľbám konajúcim sa 30. septembra. To len potvrdzuje, že ide o bezprecedentný zásah NATO do predvolebnej kampane, ktorá tu bude v najbližších mesiacoch s cieľom odkloniť voličov Smeru-SD od názoru na Ukrajinu a pridať sa k časti národa, ktorá podporuje zbrojenie," vyhlásil Fico.Strana si myslí, že to vyvolala prezidentka Čaputová „svojím plačom", pretože opakovane upozorňuje na to, že Slováci sú zmätení a majú zlé názory. Odborníčka na zahraničnú politiku Monika Sofia Soročinová podľa Smeru-SD potvrdila, že zámerom prieskumu Globsecu bolo ukázať, že slovenský národ je kvázi naklonený k Rusku.„V skutočnosti však Globsec zverejňuje takéto prieskumy len preto, aby od svojich sponzorov dokázal naliať viac peňazí do propagandy vo svoj prospech. Ukazuje sa, že nie je zámer manipulovať voľby zo strany východu, ale zo strany západu, čo potvrdzuje aj zverejnený materiál," myslí si predseda opozičného Smeru-SD.