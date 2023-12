Fico: Úrad Špeciálnej prokuratúry sa nedá opraviť, sú tam desiatky podobných ako Lipšic

ÚŠP sa podľa Fica nedá opraviť

Odchod Lipšica nestačí

6.12.2023 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) potvrdil, že rušia Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) , no Špecializovaný trestný súd ostane súčasťou súdnictva. Prípady ÚŠP by mali prejsť pod príslušné krajské a okresné prokuratúry.Fico to uviedol po stredajšom rokovaní vlády. Zdôraznil, že toto všetko avizovali už v predvolebnom období.„Úrad Špeciálnej prokuratúry sa jednoducho nedá opraviť,“ skonštatoval premiér. „Lipšic tam vošiel ako losos z mora, sa tam ‚vytrel‛ na tom úrade a zanechal tam po sebe desiatky podobných prokurátorov ako je on,“ vyjadril sa Fico na adresu špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Predseda vlády doplnil, že ani Lipšicov odchod by nebol riešením a ÚŠP podľa neho preukázateľne porušoval ľudské práva. Prokurátori z úradu podľa neho ostanú pôsobiť v systéme, či už na Generálnej prokuratúre SR , alebo na krajských a okresných prokuratúrach.„Zlo v podobe Lipšica musí skončiť a my to robíme dôrazne a dôsledne. Je potrebné dostať tento úrad, ktorý sa pričinil o obrovské porušovanie ľudských práv, pod kontrolu Generálnej prokuratúry tak, ako to vždy malo byť,“ vyhlásil Fico a zdôraznil, že si za týmto stanoviskom stojí.Skrátené legislatívne konanie, v ktorom by mal parlament túto novelizáciu prerokovať, premiér zdôvodnil hrozbou porušovania ľudských práv.