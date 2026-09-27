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27. septembra 2026

Fico uvažuje sa o zmene právneho postavenia prokuratúry, do volieb už ale ostáva len málo času


Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor

Žilinkovi sa mandát má skončiť na sklonku roka 2027. Uvažuje sa o zmene právneho postavenia prokuratúry. V spravodajskej televízii TA3 V politike to povedal ...



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699f0cc188cee188376789 676x451 27.9.2026 (SITA.sk) - Žilinkovi sa mandát má skončiť na sklonku roka 2027.


Uvažuje sa o zmene právneho postavenia prokuratúry. V spravodajskej televízii TA3 V politike to povedal predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Dodal ale, že ostáva len málo času do volieb. Generálneho prokurátora Maroša Žilinku obvinil z útokov na vládu SR, uviedol tiež, že za svojimi výrokmi na jeho adresu si stojí.

Žilinku tiež označil za politického generálneho prokurátora, dodal ale, že nemajú možnosť odvolať ho. Voľby nového prokurátora sú podľa Fica už pre ďalšiu vládu. Tvrdil tiež, že by to po zmene vlády mohol byť Daniel Lipšic. Podľa toho ako sa správa generálny prokurátor, by podľa Fica každá ďalšia vláda mala uvažovať o zmene postavenia prokuratúry. Žilinkovi sa mandát má skončiť na sklonku roka 2027.


Zdroj: SITA.sk - Fico uvažuje sa o zmene právneho postavenia prokuratúry, do volieb už ale ostáva len málo času © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor
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