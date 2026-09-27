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27. septembra 2026

Pri americkej leteckej základni v Británii vyhlásili mimoriadnu udalosť, zadržali viacero osôb


Tagy: Americká vojenská základňa Britská vláda Britské kráľovské letectvo (RAF)

Armádni pyrotechnici preverujú niekoľko vozidiel, polícia oblasť uzavrela a obyvateľov neďalekého Whelfordu evakuovala. Britská polícia v ...



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britain_us_iran_israel__74_1 676x451 27.9.2026 (SITA.sk) - Armádni pyrotechnici preverujú niekoľko vozidiel, polícia oblasť uzavrela a obyvateľov neďalekého Whelfordu evakuovala.


Britská polícia v nedeľu vyhlásila mimoriadnu udalosť a evakuovala obyvateľov obce Whelford neďaleko základne RAF Fairford, ktorú využíva aj americké letectvo. Niekoľkých mužov zadržala pre podozrenie z trestných činov podľa zákona o výbušninách.



Premiér je informovaný


Armádni experti na zneškodňovanie výbušnín začali preverovať vozidiel. Polícia v grófstve Gloucestershire vytvorila bezpečnostný kordón a uviedla, že incident je podľa doterajších zistení pod kontrolou.

„Sme vďační záchranným zložkám, ktoré rýchlo zadržali niekoľkých podozrivých a prijali opatrenia na ochranu miestnej komunity,“ uviedol hovorca vlády. Premiér Andy Burnham je o situácii priebežne informovaný.

Minister obrany Wes Streeting poďakoval zasahujúcim záchranným a špecializovaným tímom. „Môžeme byť pokojní, že situácia sa rieši,“ uviedol.

Voľnočasové centrum


Obyvateľov Whelfordu evakuovali podľa BBC do neďalekého voľnočasového centra. Médiá informovali aj o nasadení špecializovaného zdravotníckeho tímu pre zásahy v nebezpečnom prostredí.

RAF Fairford je základňou 501. krídla bojovej podpory amerického letectva. Jeho predstavitelia uviedli, že personál zostáva v pohotovosti a prijme potrebné opatrenia na ochranu amerických vojakov, civilných zamestnancov, dodávateľov a ich rodín.


Zdroj: SITA.sk - Pri americkej leteckej základni v Británii vyhlásili mimoriadnu udalosť, zadržali viacero osôb © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americká vojenská základňa Britská vláda Britské kráľovské letectvo (RAF)
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