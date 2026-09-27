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27. septembra 2026
Pri americkej leteckej základni v Británii vyhlásili mimoriadnu udalosť, zadržali viacero osôb
Armádni pyrotechnici preverujú niekoľko vozidiel, polícia oblasť uzavrela a obyvateľov neďalekého Whelfordu evakuovala. Britská polícia v ...
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27.9.2026 (SITA.sk) - Armádni pyrotechnici preverujú niekoľko vozidiel, polícia oblasť uzavrela a obyvateľov neďalekého Whelfordu evakuovala.
Armádni experti na zneškodňovanie výbušnín začali preverovať vozidiel. Polícia v grófstve Gloucestershire vytvorila bezpečnostný kordón a uviedla, že incident je podľa doterajších zistení pod kontrolou.
„Sme vďační záchranným zložkám, ktoré rýchlo zadržali niekoľkých podozrivých a prijali opatrenia na ochranu miestnej komunity,“ uviedol hovorca vlády. Premiér Andy Burnham je o situácii priebežne informovaný.
Minister obrany Wes Streeting poďakoval zasahujúcim záchranným a špecializovaným tímom. „Môžeme byť pokojní, že situácia sa rieši,“ uviedol.
Obyvateľov Whelfordu evakuovali podľa BBC do neďalekého voľnočasového centra. Médiá informovali aj o nasadení špecializovaného zdravotníckeho tímu pre zásahy v nebezpečnom prostredí.
RAF Fairford je základňou 501. krídla bojovej podpory amerického letectva. Jeho predstavitelia uviedli, že personál zostáva v pohotovosti a prijme potrebné opatrenia na ochranu amerických vojakov, civilných zamestnancov, dodávateľov a ich rodín.
Zdroj: SITA.sk - Pri americkej leteckej základni v Británii vyhlásili mimoriadnu udalosť, zadržali viacero osôb © SITA Všetky práva vyhradené.
Britská polícia v nedeľu vyhlásila mimoriadnu udalosť a evakuovala obyvateľov obce Whelford neďaleko základne RAF Fairford, ktorú využíva aj americké letectvo. Niekoľkých mužov zadržala pre podozrenie z trestných činov podľa zákona o výbušninách.
Premiér je informovaný
Armádni experti na zneškodňovanie výbušnín začali preverovať vozidiel. Polícia v grófstve Gloucestershire vytvorila bezpečnostný kordón a uviedla, že incident je podľa doterajších zistení pod kontrolou.
„Sme vďační záchranným zložkám, ktoré rýchlo zadržali niekoľkých podozrivých a prijali opatrenia na ochranu miestnej komunity,“ uviedol hovorca vlády. Premiér Andy Burnham je o situácii priebežne informovaný.
Minister obrany Wes Streeting poďakoval zasahujúcim záchranným a špecializovaným tímom. „Môžeme byť pokojní, že situácia sa rieši,“ uviedol.
Voľnočasové centrum
Obyvateľov Whelfordu evakuovali podľa BBC do neďalekého voľnočasového centra. Médiá informovali aj o nasadení špecializovaného zdravotníckeho tímu pre zásahy v nebezpečnom prostredí.
RAF Fairford je základňou 501. krídla bojovej podpory amerického letectva. Jeho predstavitelia uviedli, že personál zostáva v pohotovosti a prijme potrebné opatrenia na ochranu amerických vojakov, civilných zamestnancov, dodávateľov a ich rodín.
Zdroj: SITA.sk - Pri americkej leteckej základni v Británii vyhlásili mimoriadnu udalosť, zadržali viacero osôb © SITA Všetky práva vyhradené.
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