Fico: Už idú na hulváta, chcú zlikvidovať dôkazy o politickej špine v polícii. Kollár by mal Hamrana prefackať

Najväčší udavač Makó

Hamran koná ako Mikulec píska

Hamran si "sedí na kábli"

16.5.2022 - „Žoldnier“, prezident Policajného zboru Štefan Hamran potvrdil, že Národná kriminálna agentúra (NAKA) pripravuje obrovský zásah proti skupine vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov.V reakcii na tlačovú konferenciu šéfa polície, ktorú sprostredkoval hovorca Smeru-SD Ján Mažgút , to uviedol predseda strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico Hamran mal podľa Fica na mysli skupinu vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov, ktorí sa snažia odhaliť pravdu o manipuláciách s trestnými konaniami a hrubom porušovaní ľudských práv obvinených.„Sedemnásť nálezov Ústavného súdu SR o porušení práv obvinených hovorí za všetko. A ako obyčajne, úlohu korunného svedka má zohrať najväčší udavač v dejinách Slovenska Makó, ktorý za štátne zákazky pomáha vládnej mašinérii v 87 prípadoch,“ povedal Fico s tým, že ide o úplný rozklad právneho štátu.„Už idú na hulváta. Chcú zlikvidovať všetky dôkazy potvrdzujúce, čo za strašnú politickú špinu to máme v orgánoch činných v trestnom konaní,“ povedal Fico.Predseda Smeru-SD tvrdí, že Hamran v pondelok neprijateľne politicky útočil na predsedu najsilnejšej opozičnej strany a na druhého najvyššieho ústavného činiteľa SR, predsedu parlamentu.„Dúfam, že Boris Kollár ho za to dobre prefacká,“ poznamenal Fico a spýtal sa, kde mal Hamran uniformu. Podľa Fica Hamran priznal, že v rozpore so zákonom vie o všetkých živých trestných veciach a že do nich zasahuje na pokyny svojich nadriadených, Mikulca „Žoldnier Hamran všade tam, kde ide o likvidáciu opozície, hovorí o perfektnej práci NAKA. Keď je však vyšetrovaný a stíhaný jeho človiečik, škrieka ako vrana. Spochybňovanie trestného stíhania vedeného Krajskou prokuratúrou v Nitre proti jednému z jeho sluhov je úplne mimo čiaru. Keby mal šéf polície nad sebou príčetného ministra, už by bol dávno odvolaný, napríklad po jeho vyjadreniach na adresu generálneho prokurátora,“ uviedol Fico.Inteligenčnej úrovni Hamrana zodpovedá podľa šéfa Smeru-SD najmä jeho priznanie, keď povedal, že NAKA vedie trestné konanie vo veci založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, lebo je dôvodné podozrenie, že v rámci orgánov činných v trestnom konaní pôsobí organizovaná skupina, ktorá nezákonným spôsobom vplýva na trestné konanie.„A že o tomto hovoril na bezpečnostnej rade. Pán Hamran, vy si sedíte na kábli? Veď priamo potvrdzujete to, čo hovorím ja a predseda Národnej rady SR Kollár,“ povedal Fico. Doplnil, že premiér musí zvolať bezpečnostnú radu.Prezident Policajného zboru Štefan Hamran na pondelkovej tlačovke uviedol, že kategoricky odmieta, že by členom Bezpečnostnej rady SR hovoril o pripravovanej policajnej akcii proti príslušníkom policajnej inšpekcie, niektorým sudcom alebo prokurátorom.Hamran tvrdil, že sa vyjadroval len o tom, že vyšetrovateľ NAKA vedie trestné stíhanie pre podozrenie zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ktorá by mohla ovplyvňovať trestné konania. V tejto záležitosti sa podľa policajného prezidenta vedie vyšetrovanie.