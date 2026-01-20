Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

20. januára 2026

Fico v liste von der Leyenovej kritizuje rozhodnutia Únie, poukazuje na alarmujúcu situáciu v priemysle – FOTO


Premiér Robert Fico napísal predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej ...



premier robert fico smer sd. 2 676x451 20.1.2026 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico napísal predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej list, v ktorom kritizuje rozhodnutia Európskej únie, ktoré majú podľa neho negatívny dopad na európsky priemysel. Hovorí o vysokých cenách elektrickej energie, príliš ambicióznych klimatických cieľoch aj nízkej konkurencieschopnosti EÚ.


Éra hrubého porušovania medzinárodného práva a rozpadu svetového poriadku, v ktorej sa nachádzame, je prísnym testom sily a schopností Európskej únie. Z tohto testu, žiaľ, nevychádzame dobre a rozhodujúci svetoví hráči nepociťujú, subjektívne a ani objektívne, potrebu vážne sa zaoberať našimi postojmi,“ začal svoj list Fico. Kritizuje tiež alarmujúci stav konkurencieschopnosti Európskej únie.

Ukončenie výroby hliníka


Budúcnosť EÚ podľa neho veľmi závisí od toho, „či budeme dogmaticky trvať na dostatočne nepremyslených ambicióznych klimatických cieľoch likvidujúcich strategický európsky priemysel, alebo budeme mať silu a odvahu pristúpiť k ich zmysluplným redukciám“.

Fico v liste kritizuje, že kvôli absurdne vysokým cenám elektrickej energie musela spoločnosť Slovalco, a.s. v rukách nórskych a slovenských vlastníkov ukončiť v roku 2023 výrobu primárneho hliníka na Slovensku. Poukazuje na to, že išlo o jednu z najmodernejších a najekologickejších firiem, ktorá produkovala 10 percent z celkovej produkcie primárneho hliníka v Európskej únii, v prípade reštartu firmy by výroba narástla takmer o 20 percent.

Údaje potvrdzujú, že v krátkom čase bolo takto na území Európy odstavených 1,5 milióna ton kapacít výroby hliníka a že v prípade tejto strategickej suroviny sme odkázaní na jej dovoz v objeme takmer 5 miliónov ton ročne. Kým Slovalco, a.s. pri výrobe jednej tony hliníka vyprodukovalo štyri tony emisií CO2, v krajinách, z ktorých hliník do Európy privážame, je tento dopad často až 20 ton emisií CO2 na jednu vyprodukovanú tonu hliníka,“ poukázal Fico. Zatvorením spoločnosti prišlo o prácu priamo 450 ľudí a nepriamo ďalších viac ako 1 000. Podľa slov premiéra je to „absurdné a nevysvetliteľné“.

Žiaden program nezaregistroval


Na viacerých zasadnutiach Európskej rady bola Európska komisia požiadaná, aby predložila konkrétne návrhy na zníženie cien elektrickej energie pre strategické odvetvia európskeho priemyslu. Pri všetkej úcte k práci Európskej komisie musím skonštatovať, že žiadny konkrétny program som nezaregistroval,“ napísal Robert Fico s tým, že je presvedčený, že k téme je potrebné pristúpiť radikálne.

Jednou z možností, ktorú navrhuje za Slovenskú republiku, je vyhlásenie štvor- až päťročných prázdnin z uplatňovania mechanizmu emisných povoleniek. Takéto rozhodnutie by podľa Fica viedlo k výraznému oživeniu a povzbudeniu strategických priemyselných odvetví.

Fico očakáva aj iné alternatívy


Keďže téma vysokých cien elektrickej energie rezonuje čím ďalej tým dôraznejšie aj v ďalších a ďalších členských štátoch Európskej únie, očakávam, že pribudnú aj iné alternatívy, ako znižovať extrémne vysoké ceny elektrickej energie,“ dodal.

Na záver listu Fico von der Leyenovú upozornil na to, že situácia v strategických priemyselných odvetviach je v jednotlivých členských krajinách kritickejšia, ako sa môže zdať v Bruseli. „Európska únia vynaloží na podporu Ukrajiny v konflikte s Ruskou federáciou, ktorý nemá vojenské riešenie, viac ako 380 miliardy eur a konflikt doslova okupuje agendu zasadnutí Európskej rady a Európskej komisie. Je prirodzené, že občania členských štátov Európskej únie očakávajú, že rovnakú pozornosť a zdroje si zaslúži aj budúcnosť Európskej únie, ktorá je bez silnej ekonomiky zraniteľná,“ uzavrel.


Zdroj: SITA.sk

