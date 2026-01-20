|
Utorok 20.1.2026
Meniny má Dalibor
TIPOS odstupuje od zmluvy o partnerstve so SFZ, záujem o podporu TIPOS III. ligy však trvá
Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., oznamuje odstúpenie od zmluvy o partnerstve so Slovenským futbalovým zväzom a spoločnosťou SFZ Marketing, s. r. o. Dôvodom ...
20.1.2026 (SITA.sk) -
TIPOS patrí dlhodobo medzi kľúčových podporovateľov slovenského športu a vo všetkých partnerstvách dôsledne dodržiava zmluvné podmienky a záväzky. V prípade partnerstva so SFZ však napriek opakovaným rokovaniam a výzvam na nápravu nedošlo k zabezpečeniu plnenia zmluvných povinností zo strany SFZ v rozsahu, ktorý by umožnil pokračovanie spolupráce.
Partnerská zmluva na sezóny 2024/2025 a 2025/2026 bola uzatvorená s cieľom podporiť profesionalizáciu a zvyšovanie kvality súťaže TIPOS III. liga.
Keďže sa nepodarilo dosiahnuť zmluvnú disciplínu a odstrániť opakované porušenia povinností, TIPOS pristúpil k odstúpeniu od zmluvy.
"Ako zodpovedný partner očakávame, že zmluvné záväzky budú rešpektované oboma stranami. Keď sa to nedeje, nemôžeme pokračovať vo vzťahu, ktorý nefunguje. Našou prioritou zostávajú kluby a ich hráči. Tí si zaslúžia stabilné a férové podmienky pre rozvoj," uviedlo komunikačné oddelenie TIPOS.
Vzniknutá situácia spoločnosť TIPOS mrzí najmä pre možné dopady na kluby TIPOS III. ligy. TIPOS preto okamžite začína kroky smerom k priamej komunikácii s klubmi s cieľom zachovať kontinuitu podpory v sezóne 2025/2026 a minimalizovať negatívne dopady na ich fungovanie.
"V najbližších dňoch budeme kontaktovať jednotlivé kluby TIPOS III. ligy, aby sme spoločne nastavili riešenie, ktoré bude transparentné, zmluvne korektné a priamo prospešné pre kluby. TIPOS zostáva stabilným partnerom slovenského športu a je pripravený pokračovať v podpore futbalu spôsobom, ktorý zabezpečí jasné pravidlá a kontrolovateľné využitie podpory," doplnilo komunikačné oddelenie TIPOS.
Zdroj: SITA.sk - TIPOS odstupuje od zmluvy o partnerstve so SFZ, záujem o podporu TIPOS III. ligy však trvá © SITA Všetky práva vyhradené.
