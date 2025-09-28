|
Nedeľa 28.9.2025
Meniny má Václav
Archív správ
|
28. septembra 2025
Fico v Ostrihome označil stratégiu Bruselu voči vojne na Ukrajine za neúspešnú a pochválil sa novelou ústavy – VIDEO, FOTO
Stratégia, ktorú nastavila Európska únia k vojne na Ukrajine, je podľa predsedu vlády Roberta Fica ...
28.9.2025 (SITA.sk) - Stratégia, ktorú nastavila Európska únia k vojne na Ukrajine, je podľa predsedu vlády Roberta Fica neúspešná a zlyhala. Pri oslavách 130. výročia postavenia Mosta Márie Valérie, ktorý spája Štúrovo a Ostrihom, povedal, že maďarsko-slovenské vzťahy musia viesť k ďalšej podpore všetkých mierových iniciatív. V Ostrihome si výročie pripomenul spoločne s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.
„Ak budeme suverénni, ak budeme zvoniť na poplach v rámci Európskej únie, tak splníme životné poslanie ako členské štáty tejto významnej medzinárodnej organizácie,“ povedal slovenský premiér v Ostrihome. Dodal, že niekedy má pocit, akoby v Európskej únii boli za mier len dvaja premiéri, pričom jedným z nich je maďarský Viktor Orbán.
Fico zároveň kritizoval „politické a ideologické rozhodnutie,“ odstrihnúť Európu úplne od dodávok palív z Ruska, čo poškodí nielen Maďarsko a Slovensko, ale výrazne celú Európsku úniu.
Politici, ktorým záleží na osude a budúcnosti vlastnej krajiny, podľa Fica dobre vedia, aké hrozby a nebezpečenstvá sú pred nami. „Jedinou odpoveďou na tieto výzvy a nebezpečenstvá je suverénna národná politika,“ povedal. Suverenita musí byť podľa neho každodennou metódou práce, a to vo všetkých oblastiach.
Robert Fico sa v Ostrihome pochválil novelou ústavy, v ktorej je po novom zakotvené, že sú len dve pohlavia – muž a žena. „A čo je najpodstatnejšie, priamo do ústavy sme zakotvili, že v národných, etických a kultúrnych otázkach má slovenské vnútroštátne právo prednosť pred právom medzinárodným,“ dodal premiér Fico.
Neobišiel ani slovensko – maďarské vzťahy, ktoré sú podľa neho dobré. Upozornil však na to, že je veľa ľudí, ktorí by si želali, aby medzi Slovenskom a Maďarskom, medzi slovenským premiérom a maďarským premiérom boli roztržky.
Zdroj: SITA.sk - Fico v Ostrihome označil stratégiu Bruselu voči vojne na Ukrajine za neúspešnú a pochválil sa novelou ústavy – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
