 24hod.sk    Zo zahraničia

28. septembra 2025

Český generál skončil v piatok po útoku nožom na operačnom sále


Tagy: česká armáda Generál Útok nožom Zranenie

Český brigádny generál Roman Hyťha skončil v piatok po útoku nožom na operačnom sále. Informuje o tom portál



gettyimages 2190582533 676x509 28.9.2025 (SITA.sk) - Český brigádny generál Roman Hyťha skončil v piatok po útoku nožom na operačnom sále. Informuje o tom portál Aktuálně.cz.


Môžem potvrdiť, že v uplynulých dňoch sa stal incident, ktorého sa zúčastnili dvaja vojaci," potvrdila hovorkyňa českého generálneho štábu Magdalena Dvořáková. „Preverujeme okolnosti spomínanej udalosti, ktorá sa stala v skorých ranných hodinách v piatok 26. septembra," spresnila Nikola Rimkevič Hájková z českej vojenskej polície. „Vzhľadom na počiatočnú fázu preverovania nebudeme poskytovať ďalšie informácie," dodala Hájková.

K piatkovým udalostiam sa vyjadril aj samotný generál Hyťha. „Môžem iba potvrdiť, že som bol nevyprovokovane napadnutý nožom, v dôsledku čoho som utrpel zranenie. Vzhľadom na to, že túto vec v súčasnej dobe vyšetruje polícia, nebudem sa k tomu ďalej vyjadrovať," uviedol pre Aktuálně.cz štyridsaťsedemročný generál. K motívu sa ani on ani vojenská polícia nechceli vyjadrovať.

Podľa zistení denníka Aktuálně.cz sa incident stal v reštaurácii či v bare, muža s nožom Hyťha údajne predtým nepoznal. Keď naňho údajne zaútočil, generál sa pokúsil ostrie vykryť rukou.

Generál Hyťha má na starosti spravodajské zabezpečenie českej armády a zavádzanie bezpilotných prostriedkov do výzbroje.


Zdroj: SITA.sk - Český generál skončil v piatok po útoku nožom na operačnom sále © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: česká armáda Generál Útok nožom Zranenie
