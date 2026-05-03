Nedeľa 3.5.2026
Meniny má Galina
03. mája 2026
Fico v podpore vstupu Ukrajiny do EÚ nevidí nič zlé, Danka žiada o rešpektovanie iného názoru
3.5.2026 (SITA.sk) - Premiér zároveň odmieta tvrdenia Andreja Danka o hlasovaní za pôžičku 90 miliárd eur pre Ukrajinu.
Predseda vlády Robert Fico odmieta vyjadrenie koaličného partnera Andreja Danka o hlasovaní za pôžičku 90 miliárd eur pre Ukrajinu. V podpore vstupu Ukrajiny do Európskej únie za splnenia podmienok problém nevidí.
„Nie je pravda, že som podporil 90 miliardovú vojnovú pôžičku pre Ukrajinu. Bol som proti nej a zabezpečil som, aby sa SR na nej nezúčastnila,“ zareagoval Fico. Vyjadril sa aj k prípadnému vstupu Ukrajiny do Európskej únie.
„Zastávam názor, že Ukrajina má právo na vstup do EÚ za splnenia všetkých podmienok, čo by z Ukrajiny robilo stabilného a bezpečného suseda. Presne takého Slovenská republika potrebuje,“ uviedol predseda vlády. Zároveň predsedovi SNS Andrejovi Dankovi odkázal, že žiada rešpektovať tento názor, ako on rešpektuje názor opačný.
Predseda národniarov Andrej Danko vyjadril v sobotu sklamanie z predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Nerozumie totiž tomu, prečo Fico povedal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že SR podporuje vstup Ukrajiny do EÚ. Danko sa voči tomu ostro ohradil. Zdôraznil, že Slovenská národná strana (SNS) je členom koalície a so vstupom Ukrajiny do EÚ absolútne nesúhlasí.
„Nedá mi, aby som sa nevyjadril k slovám Roberta Fica, lebo som naozaj šokovaný. Ja už tomu prestávam rozumieť. Najskôr Fico hlasoval za to, že 90 miliárd ide na Ukrajinu. Teraz zverejní video, že SR podporuje Ukrajinu pri vstupe do EÚ. A zase to budú tančeky, že ešte nie teraz, ale v budúcnosti. Poviem to aj osobne Ficovi, ak sa stretneme, že SNS nesúhlasí so stanoviskom, že Ukrajina patrí do EÚ,“ zdôraznil predseda národniarov.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v sobotu telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Informoval o tom Úrad vlády SR.
„Napriek tomu, že na niektoré témy máme rozdielne názory, máme spoločný záujem na dobrých a priateľských vzťahoch medzi SR a Ukrajinou,“ vyhlásil premiér, ktorý pred Zelenským potvrdil, že Slovensko podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do EÚ. Slovensko si podľa slov predsedu vlády želá, aby Ukrajina bola stabilnou demokratickou krajinou.
Zdroj: SITA.sk - Fico v podpore vstupu Ukrajiny do EÚ nevidí nič zlé, Danka žiada o rešpektovanie iného názoru © SITA Všetky práva vyhradené.
Rešpektovanie názoru
Dobré vzťahy
