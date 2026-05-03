Nedeľa 3.5.2026
Meniny má Galina
03. mája 2026
V obci Dobrá Niva pri Zvolene havaroval autobus, zišiel mimo vozovku – FOTO
Nehoda autobusu na ceste I/66, na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník. V obci Dobrá Niva pri Zvolene v nedeľu havaroval autobus, ktorý zišiel mimo vozovku. „V ...
3.5.2026 (SITA.sk) - Nehoda autobusu na ceste I/66, na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník.
V obci Dobrá Niva pri Zvolene v nedeľu havaroval autobus, ktorý zišiel mimo vozovku. „V autobuse sa nachádzalo 16 cestujúcich, dvaja vodiči a v dôsledku nehody viaceré osoby utrpeli zranenia rôzneho rozsahu," informujú hasiči na sociálnej sieti Facebook s tým, že na miesto bol vyžiadaný aj evakuačný autobus Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).
Ako priblížilo Operačné stredisko záchrannej a zdravotnej služby SR, na mieste zasahovali tri pozemné ambulancie záchrannej zdravotnej služby a záchranársky vrtuľník. „Do nemocníc bolo transportovaných deväť pacientov s ľahkými zraneniami," doplnili záchranári.
Banskobystrická polícia uviedla, že vrtuľníkom bola do nemocnice prevezená 27-ročná žena. „V autobuse sa podľa doterajších informácii mali nachádzať cestujúci maďarskej, poľskej, ukrajinskej a slovenskej národnosti," priblížili muži zákona s tým, že autobus smeroval na fakultatívny zájazd z Chorvátska do Poľska. Príčina a okolnosti vzniku nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.
Zdroj: SITA.sk - V obci Dobrá Niva pri Zvolene havaroval autobus, zišiel mimo vozovku – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/havaria-autobusu-v-obci-dobra-niva-pri-zvolene-fotografie/">Havária autobusu v obci Dobrá Niva pri Zvolene (fotografie)
Raši odcestuje do Kodane, zúčastní sa rokovaní s predsedami parlamentov krajín EÚ
Fico v podpore vstupu Ukrajiny do EÚ nevidí nič zlé, Danka žiada o rešpektovanie iného názoru
