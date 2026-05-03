03. mája 2026

V obci Dobrá Niva pri Zvolene havaroval autobus, zišiel mimo vozovku – FOTO


Nehoda autobusu na ceste I/66, na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník. V obci Dobrá Niva pri Zvolene v nedeľu havaroval autobus, ktorý zišiel mimo vozovku. „V ...



nehoda2 676x380 3.5.2026 (SITA.sk) - Nehoda autobusu na ceste I/66, na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník.


V obci Dobrá Niva pri Zvolene v nedeľu havaroval autobus, ktorý zišiel mimo vozovku. „V autobuse sa nachádzalo 16 cestujúcich, dvaja vodiči a v dôsledku nehody viaceré osoby utrpeli zranenia rôzneho rozsahu," informujú hasiči na sociálnej sieti Facebook s tým, že na miesto bol vyžiadaný aj evakuačný autobus Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). 



Havária autobusu v obci Dobrá Niva pri Zvolene (fotografie)




Ako priblížilo Operačné stredisko záchrannej a zdravotnej služby SR, na mieste zasahovali tri pozemné ambulancie záchrannej zdravotnej služby a záchranársky vrtuľník. Do nemocníc bolo transportovaných deväť pacientov s ľahkými zraneniami," doplnili záchranári.

Banskobystrická polícia uviedla, že vrtuľníkom bola do nemocnice prevezená 27-ročná žena. „V autobuse sa podľa doterajších informácii mali nachádzať cestujúci maďarskej, poľskej, ukrajinskej a slovenskej národnosti," priblížili muži zákona s tým, že autobus smeroval na fakultatívny zájazd z Chorvátska do Poľska. Príčina a okolnosti vzniku nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.

Zdroj: SITA.sk - V obci Dobrá Niva pri Zvolene havaroval autobus, zišiel mimo vozovku – FOTO

