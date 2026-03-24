|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 24.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gabriel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. marca 2026
Fico varuje pred dôsledkami volieb v Maďarsku. Výhra opozície vraj môže zhoršiť vzťahy, spomenul aj Orbána
Tagy: Benešove dekréty Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Prezident Slovenskej republiky slovenský premiér Výjazdové rokovanie vlády
Zdieľať
24.3.2026 (SITA.sk) -
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) predpokladá zhoršenie slovensko-maďarských vzťahov, ak by nadchádzajúce parlamentné voľby v Maďarsku vyhral líder maďarskej opozície Péter Magyar. Slovenský premiér to uviedol na tlačovej besede po výjazdovom rokovaní vlády v obci Hronské Kľačany. Téma slovensko-maďarských vzťahov podľa jeho slov rezonovala aj na jeho rannom stretnutí so študentmi stredných škôl.
Podľa Fica je manipulácia nemožná
„Ak by začala vláda pod vedením tohto opozičného lídra reálne robiť v praxi to, čo hovoria v predvolebnej kampani, tak sa dostávame na tenký ľad pokiaľ ide o Benešove dekréty a ďalšie veci, ktoré sú pre nás životne dôležité,” vyhlásil Fico. Poznamenal, že ani vyjadrenia (maďarskej opozície) na adresu slovenskej vlády nie sú vždy také, ako by očakával, je toho názoru, že sa treba navzájom rešpektovať. „Vláda SR nebude nijakým spôsobom zasahovať do priebehu volebnej kampane v Maďarsku,” vyhlásil.
Premiér Fico tiež predpokladá, že v prípade, ak by súčasný maďarský premiér Viktor Orbán vyhral voľby, vyskytnú sa na medzinárodnej úrovni pokusy na spochybnenie volebných výsledkov. „Vnímam, čo sa deje a chcem varovať pred takýmito pokusmi,” povedal. Zdôraznil, že osobne má dostatok skúseností s tým, ako voľby vyzerajú a prebiehajú.
„Sfalšovať voľby je nemožné. V tomto demokratickom priestore, ktorý máme, pri takej úrovni mediálnej kontroly, pri takej úrovni zastúpenia politických strán, mimovládnych organizácií je nemožné si predstaviť, že by tu niekto manipuloval s voľbami,” uviedol.
Následne deklaroval, že ak by došlo k spochybneniu prípadného Orbánovho víťazstva, tak sa za svojho maďarského kolegu tvrdo postaví. „Nemôže sa stať, aby kvôli nejakým geopolitickým cieľom, alebo záujmom iných krajín sa znehodnocovali voľby v krajinách, ktoré majú bohaté demokratické skúsenosti,” vyjadril sa Fico.
Reagoval aj na kauzu Pellegriniho
Predseda vlády zareagoval aj na medializované informácie o tom, že v roku 2020 mal krátko pred parlamentnými voľbami žiadať vtedajší premiér Peter Pellegrini (v súčasnosti prezident SR) maďarskú stranu o vybavenie stretnutia s ruským premiérom. Dôvodom malo byť podľa dostupných informácii to, aby tak pomohol s preferenciami strane Smer-SD, ktorej volebným lídrom v tom čase Pellegrini bol.
Zo zverejneného prepisu telefonátu medzi maďarským ministrom zahraničia Péterom Szijjártóom a jeho ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom, ktorý zachytila nešpecifikovaná tajná služba, vyplýva, že šéf maďarskej diplomacie mal túto prosbu tlmočiť ruskej strane. Pellegrini do Moskvy napokon aj cestoval, a to len zopár dní pred voľbami do Národnej rady SR.
„V roku 2020 som ja prakticky politicky neexistoval. Nemám dôvod sa k tomuto vyjadrovať. Ja som neviedol kandidátku Smeru, nebol som súčasťou volebnej kampane, ani som nepoznal stratégiu. Nebudem sa k tomu absolútne vyjadrovať,” zareagoval Fico na novinársku otázku. Poznamenal, že nevie, čo je také zvláštne na tom, že niekto chce niekomu pomôcť.
„Veď nešlo ani o korupciu, ani o nič iné,” dodal s tým, že tieto otázky by mali smerovať skôr na vtedajších lídrov kandidátky Smeru. „Nevidím v tom žiadne zasahovanie, žiadne porušenie pravidiel,” vyjadril sa. „Porušenie pravidiel je, keď si britské ministerstvo zahraničných vecí prenajme firmu, ktorá platí influencerom, hercom a známym osobnostiam na Slovensku, aby pomáhali Progresívnemu Slovensku. To je zasahovanie do volieb. Ale nejaký telefonát...?” poznamenal.
Zdroj: SITA.sk - Fico varuje pred dôsledkami volieb v Maďarsku. Výhra opozície vraj môže zhoršiť vzťahy, spomenul aj Orbána © SITA Všetky práva vyhradené.
