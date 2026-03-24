 Z domova

24. marca 2026

Prokuratúra začala trestné stíhanie po zadržaní Šúreka, Remišová upozorňuje na pochybenia – VIDEO


Prokuratúra začala trestné stíhanie pre možné zneužitie právomoci verejného činiteľa v súvislosti so zadržaním prokurátora Michala Šúreka pri akcii policajnej



snimka obrazovky 2026 03 24 144004 676x465 24.3.2026 (SITA.sk) - Prokuratúra začala trestné stíhanie pre možné zneužitie právomoci verejného činiteľa v súvislosti so zadržaním prokurátora Michala Šúreka pri akcii policajnej inšpekcie Kajúcnik. Upozornila na to na tlačovej konferencii opozičná poslankyňa Veronika Remišová (klub Slovensko), ktorá vo veci podala trestné oznámenia na Generálnu prokuratúru SR.

Rozpor so zákonom


Zároveň Remišová skonštatovala, že existujú pochybnosti, ako sa príslušníci inšpekcie dostali do budovy prokuratúry, a tiež, že konali v rozpore so zákonom. „Je mimoriadne dôležité, aby prokuratúra všetky podozrenia z nezákonného konania polície dôsledne prešetrila,“ vyhlásila Remišová.

Prokurátor Ondrej Repa ešte začiatkom marca uviedol, že prokurátorka generálnej prokuratúry Martina Cibuľová „sondovala“ či bude Šúrek na pracovisku a príslušníkov policajnej inšpekcie, ktorí ho prišli zadržať, pustila do budovy prokuratúry.

Ďalšia prokurátorka Katarína Habčáková sa podľa Repu zase stretávala so šéfom inšpekčného tímu Veritas Jurajom Lukáčom.

Služobný zákrok


„Je klamstvom, že som mala koordinovať uvedenú akciu Úradu inšpekčnej služby a poskytovať informácie príslušníkom Úradu inšpekčnej služby, čakať ich na chodbe a následne vpustiť do priestorov prokuratúry na štvrtom poschodí,“ vyhlásila v reakcii Cibuľová.

Príslušníci ÚIS sa podľa nej do budovy dostali štandardným spôsobom, teda zazvonili na službu Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorej sa legitimovali služobnými preukazmi a táto ich následne odviedla na štvrté poschodie, kde vykonali služobný zákrok.


Zdroj: SITA.sk - Prokuratúra začala trestné stíhanie po zadržaní Šúreka, Remišová upozorňuje na pochybenia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

