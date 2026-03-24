Utorok 24.3.2026
Meniny má Gabriel
24. marca 2026
Prokuratúra začala trestné stíhanie po zadržaní Šúreka, Remišová upozorňuje na pochybenia – VIDEO
Prokuratúra začala trestné stíhanie pre možné zneužitie právomoci verejného činiteľa v súvislosti so zadržaním prokurátora Michala Šúreka pri akcii policajnej
24.3.2026 (SITA.sk) - Prokuratúra začala trestné stíhanie pre možné zneužitie právomoci verejného činiteľa v súvislosti so zadržaním prokurátora Michala Šúreka pri akcii policajnej inšpekcie Kajúcnik. Upozornila na to na tlačovej konferencii opozičná poslankyňa Veronika Remišová (klub Slovensko), ktorá vo veci podala trestné oznámenia na Generálnu prokuratúru SR.
Zároveň Remišová skonštatovala, že existujú pochybnosti, ako sa príslušníci inšpekcie dostali do budovy prokuratúry, a tiež, že konali v rozpore so zákonom. „Je mimoriadne dôležité, aby prokuratúra všetky podozrenia z nezákonného konania polície dôsledne prešetrila," vyhlásila Remišová.
Prokurátor Ondrej Repa ešte začiatkom marca uviedol, že prokurátorka generálnej prokuratúry Martina Cibuľová „sondovala" či bude Šúrek na pracovisku a príslušníkov policajnej inšpekcie, ktorí ho prišli zadržať, pustila do budovy prokuratúry.
Ďalšia prokurátorka Katarína Habčáková sa podľa Repu zase stretávala so šéfom inšpekčného tímu Veritas Jurajom Lukáčom.
„Je klamstvom, že som mala koordinovať uvedenú akciu Úradu inšpekčnej služby a poskytovať informácie príslušníkom Úradu inšpekčnej služby, čakať ich na chodbe a následne vpustiť do priestorov prokuratúry na štvrtom poschodí," vyhlásila v reakcii Cibuľová.
Príslušníci ÚIS sa podľa nej do budovy dostali štandardným spôsobom, teda zazvonili na službu Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorej sa legitimovali služobnými preukazmi a táto ich následne odviedla na štvrté poschodie, kde vykonali služobný zákrok.
Zdroj: SITA.sk - Prokuratúra začala trestné stíhanie po zadržaní Šúreka, Remišová upozorňuje na pochybenia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Rozpor so zákonom
Zároveň Remišová skonštatovala, že existujú pochybnosti, ako sa príslušníci inšpekcie dostali do budovy prokuratúry, a tiež, že konali v rozpore so zákonom. „Je mimoriadne dôležité, aby prokuratúra všetky podozrenia z nezákonného konania polície dôsledne prešetrila,“ vyhlásila Remišová.
Prokurátor Ondrej Repa ešte začiatkom marca uviedol, že prokurátorka generálnej prokuratúry Martina Cibuľová „sondovala“ či bude Šúrek na pracovisku a príslušníkov policajnej inšpekcie, ktorí ho prišli zadržať, pustila do budovy prokuratúry.
Ďalšia prokurátorka Katarína Habčáková sa podľa Repu zase stretávala so šéfom inšpekčného tímu Veritas Jurajom Lukáčom.
Služobný zákrok
„Je klamstvom, že som mala koordinovať uvedenú akciu Úradu inšpekčnej služby a poskytovať informácie príslušníkom Úradu inšpekčnej služby, čakať ich na chodbe a následne vpustiť do priestorov prokuratúry na štvrtom poschodí,“ vyhlásila v reakcii Cibuľová.
Príslušníci ÚIS sa podľa nej do budovy dostali štandardným spôsobom, teda zazvonili na službu Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorej sa legitimovali služobnými preukazmi a táto ich následne odviedla na štvrté poschodie, kde vykonali služobný zákrok.
Zdroj: SITA.sk - Prokuratúra začala trestné stíhanie po zadržaní Šúreka, Remišová upozorňuje na pochybenia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Veľká noc na bicykli: takmer 60 % slovenských rodičov športuje s deťmi na dvoch kolesách
Veľká noc na bicykli: takmer 60 % slovenských rodičov športuje s deťmi na dvoch kolesách
<< predchádzajúci článok
Fico varuje pred dôsledkami volieb v Maďarsku. Výhra opozície vraj môže zhoršiť vzťahy, spomenul aj Orbána
Fico varuje pred dôsledkami volieb v Maďarsku. Výhra opozície vraj môže zhoršiť vzťahy, spomenul aj Orbána