Fico: Veľkému množstvu ľudí príde domov do schránky obálka s petičným hárkom

5.2.2021 - Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) podľa slov jej predsedu Roberta Fica v plnej sile s využitím všetkým prostriedkov a všetkých štruktúr podporuje myšlienku občianskeho referenda 2021.Doplnil, že veľkému množstvu ľudí príde domov do schránky obálka s petičným hárkom. Nebudú ho tak musieť tlačiť.„Náš príspevok je v tom, že vo veľkej obálke bude malá obálka, kde bude napísané, že bude zaplatené poštovné. Ak sa občan Slovenskej republiky rozhodne vyplniť petičný hárok, len ho vloží do druhej obálky a tú hodí do poštovej schránky. Nebude musieť zaplatiť ani cent,“ podotkol s tým, že Smer-SD uhradí poštovné. Suma bude vyčíslená, keď im pošta pošle faktúru na uhradenie.Znenie referendovej otázky je „Súhlasíte s tým, aby sa skrátilo VIII. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov tohto referenda?“. Predsedom petičného výboru je Ervín Erdélyi.