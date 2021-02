Strana Hlas-SD sa bude plne podieľať na zbere podpisov pod referendum o skrátení volebného obdobia (video)

aktualizované 5. februára 12:19



Nie je to petícia strany Hlas-SD

5.2.2021 (Webnoviny.sk) -Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) sa bude plnohodnotne podieľať na zbere podpisov pod vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR (NR SR) Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Peter Pellegrini po tom, ako parlament odmietol ich návrh ústavného zákona na skrátenie volebného obdobia NR SR.Doplnil, že petičnému výboru, ktorý je zložený z odborníkov, sa k piatku 5. februára podarilo zhodnúť na znení petičného hárku.Zverejnený bude tak, aby bol k dispozícii všetkým politickým stranám, združeniam aj všetkým občanom, ktorí sa chcú pod petíciu podpísať. Podotkol, že sa podarilo vykreovať apolitický výbor.Pellegrini podotkol, že petíciu je možné podpísať od piatku. Hárky sa budú zhromažďovať na pôde petičného výboru. Verí, že ak všetci pridajú „ruky k dielu“, podarí sa im vyzbierať 350-tisíc podpisov v rekordne krátkom čase.Expremiér zdôraznil, že to nie je petícia strany Hlas-SD. „Je to čisto petícia, ktorá bude prebiehať pre občanov tejto krajiny a Hlas sa len hlási k tomu, že ide pomôcť k zberu podpisov a prispieť svojím dielom k vyzbieraniu 350-tisíc podpisov,“ doplnil.Znenie referendovej otázky je „Súhlasíte s tým, aby sa skrátilo VIII. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov tohto referenda?“. Predsedom petičného výboru je Ervín Erdélyi.