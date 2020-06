Fico vidí dva motívy za odchodom Pellegriniho a ďalších 10 poslancov zo strany Smer-SD

Iba reči o zmene

Úmyselné rozbíjanie ľavice

19.6.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda opozičnej strany Smer - sociálna demokracia ( Smer-SD Robert Fico očakáva od Petra Pellegriniho , že sa počas júlovej schôdze Národnej rady SR (NR SR) vzdá funkcie podpredsedu parlamentu.O túto pozíciu však Fico záujem nemá. Od odídencov zo strany okolo Pellegriniho taktiež čaká, že opustia funkcie predsedov parlamentných výborov, ktoré patria strane Smer. Fico to povedal na piatkovej tlačovej konferencii v centrále strany.Zároveň priblížil, že v najbližších dňoch dôjde k zasadnutiu orgánov strany, počas ktorého sa bude voliť nové vedenie strany, keďže vo funkciách skončili traja podpredsedovia Smeru-SD Peter Pellegrini, Richard Raši Peter Žiga . Fico vyhlásil, že má predstavu, kto by ich vo vedení mohol nahradiť a mali by to byť podľa jeho slov „mladé tváre“ strany.Fico zaželal jedenástim odchádzajúcim poslancom všetko dobré. „Na druhej strane musím povedať, že národ má vždy rád zradu, ale nenávidí zradcov. To, čo urobili títo poslanci, bolo absolútne neslušné voči Smeru-SD a hlavne voči veľkému množstvu voličov strany,“ ozrejmil predseda Smeru-SD.Očakáva, že odídenci zo strany prídu s nejakým príbehom, ale zatiaľ počul iba reči o zmene. „Čo je to za zmenu, keď 20 rokov títo poslanci pri mne stáli a profitovali zo značky Smer-SD, ktorá im dala funkcie?“ pýta sa expremiér.Zopakoval, že z Pellegriniho spravil predsedu vlády či predsedu parlamentu. „Všetko sa pripravovalo na zásadné zmeny v Smere-SD. Za ich odchodom vidím dva motívy. Buď je to úmyselné rozbíjanie ľavice alebo došlo k obrovským hodnotovým rozdielom v mnohých sociálnych či kultúrno-etických otázkach,“ myslí si Fico.Dodal, že je pripravený na zmenu vlastného postavenia v strane, ktorá podľa jeho slov taktiež zmení svoje správanie. Na otázku, či ponúkne svoju funkciu a odíde z pozície predsedu Smeru-SD, priamo neodpovedal.Podpredseda NR SR Peter Pellegrini na tlačovej konferencii v stredu 17. júna vyhlásil, že k jeho novovznikajúcemu subjektu sa pridávajú poslanci parlamentu Richard Raši, Peter Žiga, Denisa Saková Pellegrini zároveň potvrdil, že jeho nová politická strana bude bez sponzorov v pozadí a bude silno antifašistická. Zaregistrovaná by mohla byť podľa jeho slov na jeseň.