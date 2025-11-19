Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

19. novembra 2025

Fico: Vláda posúdi možnosť žaloby voči EÚ za zastavenie ruského plynu



Premiér pripomenul, že Slovensko je krajina, ktorá spoločne s Maďarskom bude najpostihnutejšia rozhodnutím Európskej komisie.



Fico: Vláda posúdi možnosť žaloby voči EÚ za zastavenie ruského plynu

Slovenská vláda sa bude na svojom ďalšom zasadnutí zaoberať možnosťou žalovať Európsku úniu (EÚ) za rozhodnutie ukončiť dodávky ruského plynu od roku 2028. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD). Predseda vlády zadal úlohu ministerke hospodárstva Denise Sakovej (Hlas-SD), ministrovi zahraničných vecí Jurajovi Blanárovi a ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi (obaja Smer-SD), aby na najbližšie rokovanie vlády predložili dokument, ktorý bude možnosti podania takejto žaloby analyzovať.


Premiér pripomenul, že Slovensko je krajina, ktorá spoločne s Maďarskom bude najpostihnutejšia rozhodnutím Európskej komisie. „Toto rozhodnutie nás mimoriadne poškodzuje. Viete, že sme zaň nehlasovali,“ zdôraznil. Vláda sa podľa predsedu vlády bude zaoberať aj záväzkami Európskej komisie, ktoré majú Slovensku s energiami pomôcť. „Bude veľmi záležať všetko od toho, ako si plní Európska komisia záväzky voči Slovensku, ktoré boli dané a podpísané priamo predsedníčkou Európskej komisie,“ dodal Fico.

EÚ prijala rozhodnutie odstrihnúť sa od ruských energií kvalifikovanou väčšinou členských štátov, čo je podľa premiéra porušením legislatívy EÚ. RePower EÚ sa okrem zemného plynu týka aj dodávok ropy.

Ďalším bodom rokovania výjazdového rokovania vlády budúcu stredu (26. 11.) by mala byť podľa premiéra otázka využitia zmrazených ruských aktív na území na financovanie Ukrajiny. „Hovoríme o 140 miliardách eur, ktoré chce komisia doslova a do písmena darovať Ukrajine, čo vyvoláva obrovské množstvo právnych otázok, európske množstvo neistoty,“ upozornil Fico.

Konfiškácia týchto zmrazených ruských aktív môže podľa neho v praxi znamenať napríklad konfiškáciu majetku členských štátov EÚ na území Ruskej federácie a tiež stovky arbitrážnych konaní. „Preto aj teraz chcem v každom prípade požiadať aj Európsku komisiu, aj všetkých ostatných, aby boli maximálne právne, politicky zdržanliví,“ dodal premiér.

