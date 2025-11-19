Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 19.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alžbeta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

19. novembra 2025

Ruský útok na západe Ukrajiny zabil najmenej 25 civilistov


Tagy: civilné obete ruský útok vojna na Ukrajine

Najmenej 25 ľudí vrátane troch detí zabil v stredu ruský útok na západoukrajinské mesto Ternopiľ. Úder zničil vrchné poschodia bytového domu. Ide o najsmrteľnejší útok za ostatné týždne. Na ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_82386 1 676x451 19.11.2025 (SITA.sk) - Najmenej 25 ľudí vrátane troch detí zabil v stredu ruský útok na západoukrajinské mesto Ternopiľ. Úder zničil vrchné poschodia bytového domu.


Ide o najsmrteľnejší útok za ostatné týždne. Na západe Ukrajiny je to najhorší úder od začiatku vojny. Ukrajinské ministerstvo vnútra uviedlo, že 75 ľudí vrátane 15 detí utrpelo zranenia.

Predstavitelia mesta Ternopiľ informovali, že požiare spôsobili šesťnásobný nárast hladiny chlóru vo vzduchu a vyzvali 200-tisíc obyvateľov mesta, aby zostali doma a zatvorili okná.

Útok zatienil cestu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Turecka, ktorej cieľom je oživenie mierového procesu. Pred s schôdzkou s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom Zelenskyj povedal, budú „diskutovať o najlepších spôsoboch, ako zabezpečiť, aby Ukrajina dosiahla spravodlivý mier“.


Zdroj: SITA.sk - Ruský útok na západe Ukrajiny zabil najmenej 25 civilistov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: civilné obete ruský útok vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Šéf národnej rady Raši navštívil britský parlament, chcel by s ním aj prehĺbiť spoluprácu – FOTO
<< predchádzajúci článok
Fico: Vláda posúdi možnosť žaloby voči EÚ za zastavenie ruského plynu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 