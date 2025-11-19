|
Streda 19.11.2025
Meniny má Alžbeta
19. novembra 2025
Ruský útok na západe Ukrajiny zabil najmenej 25 civilistov
Najmenej 25 ľudí vrátane troch detí zabil v stredu ruský útok na západoukrajinské mesto Ternopiľ. Úder zničil vrchné poschodia bytového domu. Ide o najsmrteľnejší útok za ostatné týždne. Na ...
19.11.2025 (SITA.sk) - Najmenej 25 ľudí vrátane troch detí zabil v stredu ruský útok na západoukrajinské mesto Ternopiľ. Úder zničil vrchné poschodia bytového domu.
Ide o najsmrteľnejší útok za ostatné týždne. Na západe Ukrajiny je to najhorší úder od začiatku vojny. Ukrajinské ministerstvo vnútra uviedlo, že 75 ľudí vrátane 15 detí utrpelo zranenia.
Predstavitelia mesta Ternopiľ informovali, že požiare spôsobili šesťnásobný nárast hladiny chlóru vo vzduchu a vyzvali 200-tisíc obyvateľov mesta, aby zostali doma a zatvorili okná.
Útok zatienil cestu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Turecka, ktorej cieľom je oživenie mierového procesu. Pred s schôdzkou s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom Zelenskyj povedal, budú „diskutovať o najlepších spôsoboch, ako zabezpečiť, aby Ukrajina dosiahla spravodlivý mier“.
Zdroj: SITA.sk - Ruský útok na západe Ukrajiny zabil najmenej 25 civilistov © SITA Všetky práva vyhradené.
