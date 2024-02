Fico vyhlásil, že do niekoľkých dní bude mať SIS riadne vedenie

Premiér Robert Fico (Smer-SD) vyhlásil, že do niekoľkých dní bude vyriešená otázka Slovenskej informačnej služby (SIS) a bude mať riadne vedenie. Urobil tak v pléne Národnej rady (NR) SR počas štvrtkovej Hodiny otázok.



"Nie sme malé deti a môžem vás informovať, že do niekoľkých dní bude táto situácia vyriešená a SIS bude mať riadne vedenie so všetkým, čo k tomu patrí," povedal premiér s tým, že ak nebude konať prezidentka Zuzana Čaputová, budú konať oni vo vládnej koalícii. Nepovedal, akým spôsobom chce situáciu vyriešiť.



Prezidentka sa podľa neho postavila na stranu opozície, keď zatiaľ nepristúpila k otázke menovania šéfa SIS, ktorého navrhla vláda. Apeloval, že by si mala plniť svoje povinnosti a buď nominanta vymenovať, alebo pomenovať dôvody, pre ktoré ho odmieta. Dodal, že vláda sa s jej argumentmi vyrovná a buď nájde iného nominanta, alebo sa tento bude brániť na súde. Podčiarkol, že navrhnutý Pavol Gašpar nie je obvinený ani trestne stíhaný. Poukázal aj na aktuálnu situáciu a na to, že tajnú službu vedie zatiaľ len poverený námestník riaditeľa.



Vláda 14. februára odsúhlasila nomináciu súčasného štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti Pavla Gašpara na riaditeľa tajnej služby. Riaditeľa SIS na základe návrhu vlády vymenúva prezident. Hlava štátu už informovala o úvahách, že menovanie nového riaditeľa tajnej služby nechá na svojho nástupcu.

Prezidentka nemá informáciu o pláne R. Fica v súvislosti s vedením SIS

Prezidentka Zuzana Čaputová nemá informáciu, o akom pláne v súvislosti so Slovenskou informačnou službou (SIS) hovorí premiér Robert Fico (Smer-SD) a nemôže sa teda k tomu vyjadriť. Pre TASR to uviedol riaditeľ odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR Jozef Matej v reakcii na štvrtkové slová predsedu vlády, že do niekoľkých dní bude vyriešená otázka SIS a bude mať riadne vedenie.



Prezidentský palác pripomína, že vláda navrhla hlave štátu riaditeľa SIS takmer po štyroch mesiacoch. "Nikam sa pritom neponáhľala a ešte pred pár týždňami to Robert Fico obhajoval tým, že SIS je momentálne v rukách skúseného profesionála, ktorý si dobre robí svoju prácu. Nie je teda dôvod okamžite vymenovať kandidáta, ktorého jej vláda len pred týždňom navrhla," uviedol Matej.



Poukázal tiež na rozhodnutia ústavného súdu, v zmysle ktorých prezidentka "má mať možnosť pokojne preskúmať ústavné, zákonné a na osobu vzťahujúce sa kritériá navrhnutého kandidáta".



Šutaj Eštok:Zmenou štatútu SIS nemeníme žiadne kompetencie prezidentky

Zmenou štatútu Slovenskej informačnej služby (SIS) nemeníme žiadne kompetencie prezidentky. Vyhlásil to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v súvislosti s úvahami o možnom riešení otázky vedenia tajnej služby zmenou jej štatútu. Deklaroval, že odmietavý postoj Hlasu-SD voči zmene zákona a kompetencií prezidenta krajiny platí a rešpektujú to aj partneri.



"Špekulovať môžete, o čom chcete. Nemôžem povedať viac, keďže je to vyhradený materiál," uviedol na margo úvah, že by sa zmenou štatútu SIS mohol meniť spôsob menovania jej riaditeľa. "Ale ja by som touto cestou nešpekuloval," dodal. Čo sa týka postoja strany Hlas-SD, podľa Šutaja Eštoka sa nezmenil. "Diskutovali sme v rámci koalície. Náš postoj platí a rešpektujú to aj všetci partneri," dodal. Minister verí, že prezidentka Zuzana Čaputová pochopí potrebu dať SIS riadneho riaditeľa a nominanta vlády Pavla Gašpara vymenuje. Šutaj Eštok podľa vlastných slov nezachytil žiadne vážne pochybnosti o Gašparovi.



Poslanec Národnej rady (NR) SR za Hlas-SD Samuel Migaľ ozrejmil, že k úprave štatútu SIS boli otázky aj na rokovaní výboru na kontrolu činnosti SIS. Keďže sa konal vo vyhradenom režime, nešpecifikoval obsah diskusie. Na otázku, či by zmena štatútu SIS ako riešenie vedenia tajnej služby bola pre Hlas-SD priechodná, reagoval tým, že o tom v klube zatiaľ nehovorili. "Každé jedno riešenie, a to môžem garantovať za seba aj za celú vládnu koalíciu, bude urobené v súlade so zákonom," dodal.



