Nákladná loď narazila do mosta v čínskom Kantone, do rieky sa zrútilo päť vozidiel vrátane autobusu (foto)

22.2.2024 (SITA.sk) - Nákladná loď narazila do mosta v čínskom Kantone, pričom časť z neho sa zrútila a do rieky spadlo aj päť vozidiel vrátane autobusu. Ranné nešťastie si vyžiadalo dvoch mŕtvych a jedného zraneného. Traja ľudia sú podľa štátnych médií nezvestní. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Kapitána lode zadržali a ľudí žijúcich v blízkosti podľa miestnych médií evakuovali. Vlastník lode uviedol, že spolupracuje s vyšetrovaním.Podľa jednej správy, ktorá sa odvolávala na miestneho obyvateľa, boli v štvrti pre incident pozastavené internetové služby aj prívod vody.V októbri 2021 provinčné úrady identifikovali potrebu posilniť most vrátane výstavby „zariadení na predchádzanie zrážkam“ na štyroch mostných pilieroch, uviedla štátna televízia CCTV. Termín ukončenia týchto prác bol trikrát posunutý, naposledy na august tohto roku.