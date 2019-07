Fico vyzval Kalavskú, aby mu vysvetlila princíp stratifikácie nemocníc

Na archívnej snímke Andrea Kalavská. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 9. júla (TASR) – Predseda Smeru-SD Robert Fico vyzval ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD), aby mu vysvetlila, čo je podstatou projektu stratifikácie slovenských nemocníc. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii. Zdôraznil, že niektoré rozhodnutia si vyžadujú politické posúdenie.Fico tvrdí, že Kalavská mu doposiaľ nevysvetlila, čo je cieľom stratifikácie a rovnako mu nepovedala ani to, aké sú riziká doposiaľ najväčšej reformy slovenského zdravotníctva za posledných 30 rokov.povedal s dôvetkom, že doteraz sa témou nezaoberali ani na Koaličnej rade.Podľa Fica do Národnej rady SR len tak nemôže prísť zákon bez toho, aby koaliční partneri, a najmä strana, ktorá takýto návrh cez svojho ministra predkladá, nevedeli, aké dôsledky to bude mať.dodal Fico s tým, že projekt nateraz ani neodmieta, ale ani nepodporuje.