Smer-SD chce s odborármi spolupracovať vo viacerých oblastiach

Na archívnej snímke poslanec NR SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 9. júla (TASR) - Predseda strany Smer-SD Robert Fico je spokojný so spoluprácou s odbormi na Slovensku. Skonštatoval to po utorňajšom stretnutí s Konfederáciou odborových zväzov (KOZ). Obe strany sa venovali najmä problematike sociálneho štátu a udržaniu prijatých doterajších opatrení. Tiež by sa mala spolupráca zamerať na rast miezd, klimatické zmeny či digitalizáciu a automatizáciu výroby.podotkol Fico. Predstavitelia strany spoločne s odborármi diskutovali o tom, čo urobiť pre sociálny štát.uviedol Fico.Rast miezd bude podľa jeho slov jednou z tém, ako udržať sociálny štát. Týka sa to napríklad aj minimálnej mzdy, ktorá by podľa Fica mala rásť.podotkol Fico s tým, že určite by bol za to, ak by sa priblížila napríklad k 600-eurovej hranici.Druhou oblasťou spolupráce strany s odborármi budú klimatické zmeny a podmienky ľudí na pracoviskách. Treťou oblasťou bude digitalizácia a automatizácia výroby. Fico zároveň vyzval odborárov, aby by so stranou spolupracovali na tvorbe volebného programu.podotkol Fico.Prezident Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Marián Magdoško skonštatoval, že je naozaj veľmi dôležité pokračovať v budovaní sociálneho štátu či zachovaní benefitov zamestnancov, ktoré boli doteraz vyrokované.dodal Magdoško.Fico v súvislosti s vývojom miezd uviedol, že vidí priestor na ich rast.dodal Fico.