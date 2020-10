Fico vyzýva k zodpovednosti a žiada Čaputovú i Matoviča, aby sa nezúčastnili Globsecu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.10.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová, predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) a členovia jeho vlády by sa nemali zúčastniť na bezpečnostnom fóre Globsec, ktoré sa bude konať v Bratislave 7. a 8. októbra. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal predseda opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico.„Usporiadanie tejto konferencie je, pri všetkej úcte k nej, bezpečnostným a zdravotným rizikom pre občanov Slovenskej republiky. Bolo by preto pekným gestom, keby šli najvyšší ústavní činitelia slovenským občanom príkladom a na tejto konferencii sa nezúčastnili," uviedol Fico.Globsec je jedna z piatich najväčších bezpečnostných konferencií na svete. Doteraz sa na nej zúčastnili tisícky hostí vrátane niekdajšieho britského premiéra Davida Camerona, bývalej ministerky zahraničných vecí USA československého pôvodu Madeleine Albright a pravidelne naň prichádzajú aj prezidenti, premiéri či ministri zahraničných vecí.