Veľká Británia by mohla opustiť Európsku úniu bez obchodnej dohody, pripúšťa Šefčovič

Tvrdé hranice a narušenie stability

Dohode stoja v ceste prekážky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.10.2020 - Veľká Británia možno nakoniec opustí Európsku úniu bez dohody o podobe budúcich obchodných vzťahov. Pripustil to v utorok podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič.Novú dohodu je nutné uzatvoriť do konca tohto roka. Aj keď sa to podarí, bude nasledovať náročný schvaľovací proces, čo fakticky znamená, že vyjednávačom zostávajú na dohodu menej ako štyri týždne, upozornil Šefčovič.Vládu premiéra Borisa Johnsona predstaviteľ komisie ďalej kritizoval za predloženie legislatívy, ktorý dáva Londýnu právo ignorovať určité časti platnej brexitovej dohody z januára tohto roka. Možnosť, že únia pristúpi k zmenám jej obsahu, Šefčovič vylúčil."O úplnej a včasnej implementácii dohody o vystúpení sa jednoducho nebude diskutovať,“ povedal podpredseda komisie v Európskom parlamente (EP).Návrh zákona o vnútornom trhu Spojeného kráľovstva minulý týždeň schválila dolná komora britského parlamentu. Ak začne platiť, Spojenému kráľovstvu dá právomoc ignorovať ustanovenia brexitovej dohody o obchode do a zo Severného Írska, ktoré zdieľa 500-kilometrovú hranicu s Írskou republikou - členským štátom EÚ.Zástupcovia únie sa obávajú, že by to mohlo viesť k znovuzavedeniu tvrdých hraníc a narušeniu stability, ktorá je základom mieru v Severnom Írsku od Veľkopiatkovej dohody z roku 1998.Veľká Británia úniu formálne opustila v januári. V zmysle dohody o brexite je ale do konca tohto roka väčšina unijných regulácií pre krajinu záväzná. Prechodné obdobie jedenásť mesiacov malo obom stranám poskytnúť čas na uzavretie dohody o budúcich obchodných vzťahoch.Po ukončení deviateho kola rokovaní však v piatok vyjednávači konštatovali, že prekážky na ceste k dohode stále existujú.Johnson a predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová následne počas víkendu vyzvali svojich zástupcov, aby intenzívne pracovali na prekonaní rozdielov a zabezpečili pobrexitovú dohodu o voľnom obchode.