Fico za bránami parlamentu a Kotleba v prvej trojke, študenti hlasovali v simulovaných voľbách

Účasť presiahla 50 percent

Zapojili školy zo všetkých krajov

7.2.2020 (Webnoviny.sk) - Podľa študentských simulovaných volieb by sa do parlamentu nedostala ani jedna vládna strana. V prvej trojke sa ocitla strana Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko. Získala takmer 11 percent hlasov.Voľby však vyhrala koalícia Progresívne Slovensko (PS)/Spolu s počtom hlasov 23,3 percenta. Na druhom mieste sa umiestnila strana Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) s 16,32 percenta. Výsledky študentského hlasovania predstavili v piatok organizátori týchto volieb. Celková účasť na voľbách dosiahla vyše 57 percent, teda vyše 32-tisíc študentov.V parlamente by chceli mladí ľudia vidieť nielen PS/Spolu, OĽaNO a kotlebovcov, ale aj stranu Za ľudí (9,61 percenta), Sme rodina (9,2 percenta) či Slobodu a Solidaritu so 7,14 percentami.Smer - sociálna demokracia získala 4,06 percenta, Slovenská národná strana mala 1,51 percenta. Najmenej dostala strana Most-Híd. Hlasovalo za ňu 1,13 percenta.Volieb sa zúčastnilo 102 gymnázií, 71 odborných a štyri umelecké školy s viac ako 60-tisíc žiakmi. Zapojené boli školy zo všetkých krajov. Najvyššiu účasť mali školy z Prešovského a Bratislavského kraja.Počet členov tímu z celého Slovenska bolo 15, ambasádorov 20 a členov volebných komisii 500.Aktuálne študentské voľby organizovali tímy študentov z celého Slovenska pod záštitou Rady mládeže Bratislavského kraja. Školy sa mohli prihlásiť do simulovaných študentských volieb pomocou stránky studentskevolby.sk.