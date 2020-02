Shamima prehrala súd o britské občianstvo, mohla za to aj jej minulosť s Islamskom štáte

Zostala bez štátnej príslušnosti

Porodila tri deti, ktoré zomreli

7.2.2020 (Webnoviny.sk) - Britka, ktorá ako tínedžerka utiekla do Sýrie, aby sa tam pripojila k Islamskému štátu (IS) , prehrala žalobu o obnovenie jej britského občianstva. To jej odobrali vlani z bezpečnostných dôvodov.Shamima Begum je jednou z troch školáčok z východného Londýna, ktoré utiekli do Sýrie v roku 2015 . Vlani sa objavila v jednom z tamojších utečeneckých táborov a médiám povedala, že sa chce vrátiť domov. V rozhovoroch však vôbec neprejavila ľútosť nad svojím konaním ani sa nedištancovala od praktík IS.Vtedajší britský minister vnútra Sajid Javid jej neskôr odobral občianstvo. Begum to napadla u Osobitnej odvolacej komisie pre imigráciu s tým, že nie je občiankou iného štátu a tak zostala bez štátnej príslušnosti.Tribunál v piatok rozhodol v Javidov prospech. Odobranie občianstva podľa neho neporušilo "extrateritoriálnu politiku (ministerstva vnútra) v oblasti ľudských práv vystavením Begum skutočnému riziku smrti alebo neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu".Dvadsaťročná Begum je podľa tribunálu "na základe pôvodu občiankou Bangladéša", a tak nie je bez štátnej príslušnosti.Právnik Begum, Daniel Furner, uviedol, že sa proti rozhodnutiu odvolajú. Rodina mladej ženy dlho tvrdí, že nikdy nemala bangladéšsky pas a že pochádza z Veľkej Británie.Begum tvrdí, že 10 dní po príchode na územie IS v Sýrii, kam sa dostala z Turecka, sa vydala za holandského militanta Yaga Riedijka. Počas svojho pobytu v Sýrii porodila tri deti, pričom všetky zomreli.