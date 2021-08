Fico zastrašovaním policajtov či prokurátorov preráža politické dno, OĽaNO cíti jeho strach

Prokuratúra koná nezávisle

Fico vyhrážky popiera

5.8.2021 (Webnoviny.sk) - Vyhrážaním sa a zastrašovaním policajtov a prokurátorov šéf strany Smer-SD Robert Fico preráža stále hlbšie politické dno. Konštatuje to v stanovisku koaličné hnutie OĽaNO . Bývalý premiér podľa hnutia cíti, že v dôsledku vyšetrovania trestných káuz sa „kruh uzatvára" a jeho konanie preto vnímajú ako prejav obrovského strachu z politickej a trestnoprávnej zodpovednosti.V žiadnom prípade to však podľa OĽaNO neospravedlňuje jeho najnovšie vyjadrenia na adresu orgánov činných v trestnom konaní, ktoré sa nápadne približujú k mareniu výkonu spravodlivosti.„Chápeme, že počas 12-tich rokov svojich korupčných vlád bol Robert F. zvyknutý na zneužívanie orgánov činných v trestnom konaní vo svoj prospech. Táto doba sa však nástupom novej vlády stala minulosťou a polícia a prokuratúra koná nezávisle," zdôraznilo hnutie.Zároveň je podľa OĽaNO zarážajúce, že klamstvá o manipulácii s trestnými konaniami či kriminalizácii opozície šíri človek, počas ktorého vlády boli krivo obvinení a neprávom vyšetrovaní najvýraznejší predstavitelia politickej konkurencie na čele s Igorom Matovičom Jaroslavom Naďom či Gáborom Grendelom Predseda Smeru ešte v stredu 4. augusta reagoval na vznesenie obvinenia podnikateľovi Miroslavovi Výbohovi, ktorý bol považovaný za jeho blízkeho človeka. V tejto súvislosti povedal, že sa nikdy nikomu nevyhrážal zatváraním.„Ale pre Slovensko ako suverénny štát bude životne dôležité, aby sa preskúmalo, do akej miery Matovič a jeho dvaja sluhovia Lipšic a Mikulec zneužívali právomoci verejných činiteľov v duchu 50tych rokov na likvidáciu opozície," vyhlásil.