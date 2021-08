Párty ostrov Ibiza bojuje so šírením koronavírusu, zakázané večierky budú odhaľovať detektívi

Známe kluby sú zatvorené

Najväčšia miera infekcie

5.8.2021 - Nezákonné párty počas pandémie ochorenia COVID-19 na španielskom ostrove Ibiza pomôžu odhaliť súkromní detektívi vydávajúci sa za turistov. Detektívi sú potrební na to, aby prenikli do rastúceho počtu zakázaných večierkov a umožnili miestnej polícii ich rozbitie, uviedli v stredu predstavitelia Ibizy.Rada mesta Ibiza, najväčšieho mesta na ostrove, si najala detektívnu agentúru, aby naverbovala detektívov, ktorí vyzerajú ako turisti. Tiež nesmú pochádzať z Baleárskych ostrovov, aby ich nespoznali miestni obyvatelia.Ibiza je známa pre svoj nočný život, ktorý láka najlepších dídžejov z celého sveta. Na ostrov v ostatných mesiacoch vycestovali státisíce turistov, keďže je zaočkovaných čoraz viac ľudí a uvoľňujú sa obmedzenia.Lenže zhromažďovanie sa veľkého počtu ľudí je na Ibize v rámci prevencie stále zakázané. Známe nočné kluby na ostrove sú zavreté už viac ako rok, bary musia zatvoriť medzi 1:00 - 6:00 a v bytovej jednotke môže spolu žiť maximálne desať ľudí.Po tom, ako zatvoria bary, sa však mnohí ľudia schádzajú na párty v odľahlých oblastiach či súkromných domoch. Niektoré podujatia mali aj do 200 účastníkov, tvrdia úrady. Nelegálne párty sú dobre organizované, organizátorom pritom hrozí pokuta až 600-tisíc eur.Najatie detektívov v utajení je pilotný program, ktorý úrady zhodnotia v septembri. Ibiza má najväčšiu mieru infekcie v Španielsku. Za 14 dní do stredy zaznamenali 904 prípadov nákazy koronavírusom na 100-tisíc ľudí. Celonárodný priemer je 633 prípadov.