Fico žiada, aby Slovensko odložilo vojenské cvičenie s Američanmi. Prispieva to k eskalácii napätia

26.1.2022 -

Cvičiť majú až keď sa upokojí situácia

Na Slovensko príde cvičiť 3-tisíc vojakov

Na Slovensko má prísť v čase eskalácie medzinárodného napätia 300 „po zuby" ozbrojených amerických vojakov, ktorí majú zo sebou priniesť 4500 kusov ručných zbraní a 100 kusov techniky.Na tlačovej besede to v stredu uviedol predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico s tým, že nejde o cvičenie NATO, ale slovensko-americké cvičenie. Smer-SD v tejto súvislosti žiada, aby cvičenie bolo odložené, pretože SR by nemala prispievať k eskalácii napätia.„Veď nech cvičia potom, keď sa upokojí situácia o niekoľko mesiacov, ale nie teraz," povedal Fico. Cvičenie zároveň označil za obyčajné dobrodružstvo.„Budeme žiadať vládu SR a prezidentku ako vrchnú veliteľku ozbrojených síl, aby prijali rozhodnutie o odložení tohto podujatia," dodal Fico.Minister zahraničný vecí Ivan Korčok (nom. SaS) po stredajšom rokovaní vlády povedal, že v súvislosti s plánovaným cvičením je potrebné pýtať sa na desiatky až stovky cvičení, ktoré sa na Slovensku uskutočnili počas vlády Smeru-SD.„Boli tu stovky vojakov, ktoré sem prišli presne tak, ako prídu aj nabudúce. So súhlasom Národnej rady SR a vlády SR," povedal Korčok. Dodal, že celá vec je zo strany opozície len „politikárčenie".Na cvičení Saber Strike, ktoré sa uskutoční od 1. do 14. marca v priestoroch Centra výcviku Lešť, posádkového cvičiska Levice a tiež letiska Sliač, sa zúčastní 3000 vojakov s približne 1000 kusmi techniky.Zámerom cvičenia je preskúšanie dôležitých obranných spôsobilostí a spolupráce profesionálnych vojakov v medzinárodnom zoskupení. Slovensko sa tak zapojí do širšej série cvičení od Pobaltia cez Poľsko, Českú republiku až po Rumunsko.