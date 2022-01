Slovensko nasadí do vojenskej operácie v Stredozemnom mori ďalších vojenských policajtov

Výcvik zamerali na prežitie počas havárie

Vojenských policajtov nasadia od marca

26.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská republika nasadí do vojenskej operácie Európskej únie EUNAVFOR MED IRINI ďalších vojenských policajtov. Prípravou na pôsobenie na palube fregaty nemeckých námorných síl v Stredozemnom mori aktuálne prechádza 11 príslušníkov Vojenskej polície.Vybraní vojenskí policajti absolvovali najskôr prípravu vo výcvikových zariadeniach Vojenskej polície a Centra výcviku Lešť. Zásahová skupina následne nastúpila na 8-týždňový výcvik v zariadeniach nemeckého námorníctva na základniach Eckernfoerde a Neustadt. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková.„Išlo o vysoko špecializované výcviky v špeciálne prispôsobených zariadeniach pre prípravu na prežitie počas havárie vrtuľníka na mori alebo potápajúcom sa plavidle, a to v plnom výstroji a výzbroji pod dozorom skúsených inštruktorov námorníctva SRN. Po úspešnom zvládnutí teraz pokračuje zásahová skupina certifikáciou na fregate Mecklenbug-Vorpommern v Severnom mori,“ priblížil riaditeľ Vojenskej polície Valentín Cebo.Hlavnou úlohou námorných prostriedkov nasadených v Stredozemnom mori pri pobreží Líbye je prispievať k vykonávaniu zbrojného embarga uvaleného Organizáciou spojených národov voči Líbyi, narušeniu obchodného modelu sietí prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi, monitorovanie a zhromažďovanie informácií o nedovolenom vývoze ropy z Líbye.Slovenskí vojenskí policajti budú do operácie EUNAVFOR MED IRINI nasadení od marca do júna tohto roka. Počas tohto obdobia bude zásahová skupina fregaty Mecklenbug-Vorpommern na pokyn kapitána plavidla vykonávať bezpečnostné prehliadky podozrivých plavidiel pomocou vysadenia z vrtuľníka, respektíve zásahových rýchločlnov.