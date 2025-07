Fico žiada Fialu, aby rešpektoval postoj Slovenska k sankciám. Pozval ho na spoločné rokovanie – FOTO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





Fiala na sociálnej sieti uviedol, že vzhľadom na mimoriadne úzke vzťahy medzi našimi krajinami požiadal Slovensko, aby prehodnotilo svoj postoj k 18. sankčnému balíku a prispelo k zachovaniu jednoty a odhodlania, s akou demokratický svet čelí ruskej agresii. "Verím, že Slovensko ako náš najbližší partner v regióne zváži zodpovednosť za spoločné európske hodnoty slobody, bezpečnosti a solidarity," napísal.



V liste Fica vyzval, aby tento krok naša krajina podporila nielen kvôli ukrajinským civilistom, ktorí čelia stále silnejšiemu bombardovaniu zo strany Ruska. "Máme spoločnú históriu a aj spoločnú bolestnú skúsenosť s agresívnou politikou Moskvy a s okupáciou nariadenou kremeľským režimom. Máme predsa spoločný záujem zaistiť bezpečnosť našich krajín a našich občanov. Spolupráca štátov v rámci NATO a EÚ je pre to základnou podmienkou," napísal český premiér.





14.7.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) poslal list českému premiérovi Petrovi Fialovi , v ktorom reagoval na jeho výzvu, aby Slovensko zahlasovalo za 18. balík sankcií voči Rusku . Zároveň Fialovi navrhol spoločné rokovanie českej a slovenskej vlády na Slovensku."Slovenská republika je demokratická a suverénna krajina. Návrh 18. sankčného balíka sme spojili s návrhom Európskej komisie zastaviť od 1. januára 2028 akékoľvek dodávky ruského plynu a žiadame relevantných hráčov, aby Slovenskej republike poskytli potrebné garancie, že po 1. januári 2028 bude mať SR dostatok plynu za rozumné ceny. Ide o slovenský národno-štátny záujem. Žiadam Vás, aby ste ho rešpektovali," napísal vo svojej odpovedi Fico.Reagoval tiež na to, že Fiala vo svojom liste píše, že Slovensko mu je mimoriadne blízke. "Rovnaký názor vo vzťahu k Českej republike zdieľame aj my na Slovensku. Najlepšou odpoveďou na zbytočnú nervozitu v medzinárodnom priestore by bolo spoločné rokovanie vlády Slovenskej republiky a Českej republiky, na ktoré Vás v čo najkratšom čase pozývam na územie Slovenskej republiky," pozval Fialu, ktorého v liste oslovil formálne aj priateľsky - "Vážený pán predseda vlády, milý Petr".