Ministerstvo Šutaja Eštoka chce rozšíriť flotilu vrtuľníkov, ÚHP však upozorňuje na chýbajúce dáta

Využitie vrtuľníkov podľa typu nasadenia

Hasenie požiarov aktuálne zabezpečuje armáda a prenájmy

Počet vrtuľníkov by mal vychádzať z reálnych údajov

14.7.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra SR plánuje dokúpiť k svojim dvom vrtuľníkom štyri nové, a to dva ľahké pre policajtov a horských záchranárov za 44,3 mil. eur a dva stredne ťažké pre hasičov za 85,3 mil. eur. Väčšiu časť nákladov pokryjú eurofondy . Ako informuje Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) , ročná prevádzka bude odhadom 10,8 mil. eur.Ľahké vrtuľníky sa podobne ako v zahraničí majú využívať napríklad pri pátracích akciách, ochrane hraníc alebo pri výcvikoch. Stredne ťažké vrtuľníky by mali slúžiť najmä na hasenie lesných požiarov, pri prevoze ťažkých predmetov a aj pri povodniach. Všetky tieto spôsobilosti Slovensko potrebuje podľa útvaru zabezpečiť.Keďže ľahkých vrtuľníkov má Slovensko v porovnaní s Českom a Maďarskom aj po zohľadnení rozlohy krajiny menej, jeden vrtuľník musí pokryť väčšiu oblasť. „Rozšírenie flotily je preto rozumným krokom, pričom jej konečná veľkosť by mala byť určená na základe údajov o zásahoch a celkových potrebných letových hodinách,“ konštatuje ÚHP. Rezort vnútra aktuálne nemá presné údaje o celkovom dopyte, keďže podľa štúdie sa niektoré zásahy pre nedostatok vrtuľníkov nerealizovali a nie sú zaznamenané v štatistikách.Čo sa týka stredne ťažkých vrtuľníkov, hasenie požiarov dočasne zabezpečuje svojimi vrtuľníkmi Black Hawk ministerstvo obrany. Jeden hasiaci vrtuľník si rezort ešte aj prenajíma od súkromnej firmy.Ministerstvu vnútra ÚHP odporúča koordinovať sa s ministerstvom obrany v súvislosti so stredne ťažkými vrtuľníkmi. Vojaci majú už teraz k dispozícii stroje schopné hasiť lesné požiare a plniť časť ďalších potrebných úloh. Vrtuľníky slúžia pre celé Slovensko a ministerstvá by pre efektívne zabezpečenie kapacít na hasenie mali maximálne spolupracovať.Útvar hodnoty za peniaze rezortu vnútra tiež odporúča určiť konečný počet potrebných vrtuľníkov na základe systematického zberu a vyhodnocovania údajov o zásahoch a prevádzke.Pri ľahkých vrtuľníkoch tiež treba ešte pred súťažou spresniť cenu na základe porovnania modelov dostupných na trhu. Dobré je tiež podľa útvaru vyhodnotiť, či je prenájom z hľadiska nákladov efektívny a až následne rozhodnúť o prenájme na ďalšie sezóny. Rámcová zmluva za 11,5 mil. eur je platná do roku 2028.„Na nákup a prevádzku nových vrtuľníkov sa dajú využiť peniaze z predaja vyradených strojov,“ informuje ÚHP. Podľa znaleckého posudku by sa dali predať približne za 9 mil. eur.