Fico žije v luxuse a vôbec sa tým netají – až na majetkové priznanie

Nič nemusí vysvetľovať

Ide o zákonom zakázaný dar?

Odsťahovanie z Bonaparte

Hodinky za 20-tisíc eur

11.8.2023 (SITA.sk) - Predseda strany Smer-SD Robert Fico si podľa Nadácie Zastavme korupciu užíva luxus, ktorý však neuvádza v priznaniach. Ako advokát zarobí viac ako politik. Z funkcie poslanca parlamentu mal ročný plat 36 720 eur, pričom ako advokát zarobil 52 600 eur.Podľa nadácie by na takýto zárobok musel Fico pracovať naplno ako advokát najmenej dva až tri dni v týždni, prípadne mať astronomickú hodinovú taxu. Nadácia o tom informovala na svojej domovskej stránke. Analýzy majetkov lídrov strán, ktoré majú šancu dostať sa do parlamentu, pripravila v spolupráci s portálmi Finstat.sk „Fico na otázky Nadácie Zastavme korupciu neodpovedal. Ani na skutočnosť, či advokátsku prácu nevyužíva na politické účely, alebo naopak – nerobí politiku ako obhajobu trestne stíhaných, keďže na svojich tlačových besedách často cituje zo živých spisov,“ uvádza nadácia.Robert Fico si podľa Nadácie Zastavme korupciu za svoju dlhoročnú politickú kariéru zvykol, že nič vysvetľovať nemusí. Dodnes neobjasnil svoju cestu súkromným lietadlom, ktoré vlani letelo do Abú Zabí s medzipristátím v Turecku. Médiá vtedy upozornili, že Abú Zabí je len 150 kilometrov od miesta, kde sa zdržiaval stíhaný oligarcha Miroslav Výboh. Robert Kaliňák zo Smeru-SD vtedy tvrdil, že za súkromný let platil on, aby poslancovi Ficovi nevznikli náklady. Takýto dar by mal Fico uviesť v majetkovom priznaní, upozornila nadácia.Zároveň pripomenula, že počas pandémie COVIDu rehabilitoval Fico v kaštieli vo Vinosadoch, keď boli mnohé zariadenia zatvorené. Kaštieľ vlastnila spoločnosť Obnova Kultúrnych pamiatok, za ktorou bola schránková spoločnosť Johnson Developments LLC. Nadácia Zastavme korupciu zistila, že v minulosti do kaštieľa investoval ďalší stíhaný oligarcha – Jozef Brhel. Nadácia vtedy podala podnet na Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií NR SR pre podozrenie, či nejde o zákonom zakázaný dar a či ho poslanec Fico nedostal v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Výbor po desiatich mesiacoch konanie zastavil, lebo nič nezistil.Fico zvykne bývať v luxuse, hoci oficiálne veľký majetok nevlastní. Do roku 2019 mal ako premiér prenajatý byt v luxusnom komplexe Bonaparte v najdrahšej časti Bratislavy.Odsťahoval sa, keď developera Bonaparte Ladislava Bašternáka blízkeho Smeru-SD odsúdili za daňové úniky. Konkurzná správkyňa vtedy uviedla, že pred odchodom platil Fico mesačný nájom 2 650 eur.Odtiaľ sa odsťahoval do rezidencie Sokolská v ďalšej luxusnej časti Bratislavy. Nehnuteľnosť oficiálne patrila dlhoročnému členovi Smeru a bývalému šéfovi Sociálnej poisťovne Dušanovi Muňkovi. Kde býva teraz, Fico nepovedal.Fico oficiálne vlastní podľa majetkového priznania auto, pozemky a vinice. Nadácia ďalej poukazuje na to, že Fico v majetkových priznania neuvádza ani luxusné hodinky, hoci sa s nimi opakovane ukazoval na verejnosti. Išlo o rôzne hodinky v hodnotách sedemtisíc eur, osemtisíc eur a 20-tisíc eur. Rovnako v majetkovom priznaní neuvádzal ani motorku, na ktorej sa po Bratislave premával v lete 2021.„V USA stojí približne 11-tisíc dolárov, pričom Ficov kúsok má vylepšený výfuk a niekoľko ďalších detailov, ktoré cenu ešte zvyšujú,“ píše nadácia.Oveľa viac nehnuteľností ako samotný expremiér majú jeho príbuzní. Ficov syn Michal napríklad nadobudol byt bez hypotéky v lukratívnej lokalite v centre Bratislavy.„Robert Fico nikdy neplatil žiadne sankcie a nikto ho účinne nekontroloval, a to napriek skutočnosti, že využíval cudzie luxusné nehnuteľnosti a podával majetkové priznania, v ktorých neuvádzal dary a veci nosené na verejnosti. Je ukážkovým príkladom toho, ako u nás kontrola majetkov politikov nefunguje,“ konštatuje na záver Nadácia Zastavme korupciu.