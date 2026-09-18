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18. septembra 2026
Fico zrušil účasť na samite Karpatskej osmičky na Ukrajine, dôvodom majú byť zdravotné problémy
Fico nevycestoval na Ukrajinu a údajne ho zastupuje štátny tajomník rezortu zahraničia Marek Eštok. Slovenský premiér Robert Fico (
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18.9.2026 (SITA.sk) - Fico nevycestoval na Ukrajinu a údajne ho zastupuje štátny tajomník rezortu zahraničia Marek Eštok.
Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) zrušil účasť na samite Karpatskej osmičky na Ukrajine, tvrdí The Kyiv Independent. Podľa média, ktoré sa odvoláva na informácie z ukrajinskej prezidentskej kancelárie, mal predseda slovenskej vlády zrušiť účasť kvôli chorobe.
Ako informoval Denník N, Úrad vlády SR potvrdil, že Robert Fico nevycestoval na Ukrajinu a spresnil, že ho zastupuje štátny tajomník rezortu zahraničia Marek Eštok.
Samit sa koná od 18. do 20. septembra, stretnúť by sa na ňom mali predstavitelia jednotlivých štátov, ako aj európskych inštitúcií a podnikateľského sektora. Karpatská osmička združuje osem štátov karpatského regiónu, a to, Česko, Maďarsko, Slovensko, Rakúsko, Ukrajinu, a tiež Rumunsko, Srbsko a Poľsko
Zdroj: SITA.sk - Fico zrušil účasť na samite Karpatskej osmičky na Ukrajine, dôvodom majú byť zdravotné problémy © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) zrušil účasť na samite Karpatskej osmičky na Ukrajine, tvrdí The Kyiv Independent. Podľa média, ktoré sa odvoláva na informácie z ukrajinskej prezidentskej kancelárie, mal predseda slovenskej vlády zrušiť účasť kvôli chorobe.
Ako informoval Denník N, Úrad vlády SR potvrdil, že Robert Fico nevycestoval na Ukrajinu a spresnil, že ho zastupuje štátny tajomník rezortu zahraničia Marek Eštok.
Samit sa koná od 18. do 20. septembra, stretnúť by sa na ňom mali predstavitelia jednotlivých štátov, ako aj európskych inštitúcií a podnikateľského sektora. Karpatská osmička združuje osem štátov karpatského regiónu, a to, Česko, Maďarsko, Slovensko, Rakúsko, Ukrajinu, a tiež Rumunsko, Srbsko a Poľsko
Zdroj: SITA.sk - Fico zrušil účasť na samite Karpatskej osmičky na Ukrajine, dôvodom majú byť zdravotné problémy © SITA Všetky práva vyhradené.
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