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18. septembra 2026
Rusko prevzalo aktíva Nestlé a troch francúzskych spoločností
Tagy: podnikanie v Rusku Rusko-ukrajinský konflikt sankcie voči Rusku Vojna na Ukrajine zahraničné spoločnosti
Ruské prevádzky západných firiem prešli na spoločnosť LEV Management, ktorá podľa médií vznikla len koncom minulého roka. Ruské úrady prevzali zostávajúce podnikateľské aktivity a aktíva ...
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18.9.2026 (SITA.sk) - Ruské prevádzky západných firiem prešli na spoločnosť LEV Management, ktorá podľa médií vznikla len koncom minulého roka.
Ruské úrady prevzali zostávajúce podnikateľské aktivity a aktíva švajčiarskeho potravinárskeho gigantu Nestlé a troch francúzskych skupín. Ide o ďalší zásah Moskvy proti západným spoločnostiam v reakcii na sankcie zavedené pre vojnu Ruska proti Ukrajine.
Dekrét podpísaný ruským prezidentom Vladimirom Putinom previedol ruské aktivity Nestlé, francúzskeho maloobchodného reťazca Auchan a bývalého reťazca s potrebami pre domácich majstrov Leroy Merlin, ktorý dnes pôsobí pod názvom Lemana Pro, na spoločnosť LEV Management. Opatrenie sa vzťahuje aj na ruské dcérske spoločnosti francúzskej logistickej skupiny FM Logistic.
Investigatívne médium Novaja Gazeta Europe uviedlo, že LEV Management vznikla až koncom roka 2025 a vedie ju generál ruského ministerstva vnútra. Spoločnosť podľa média doteraz nemala žiadnu známu podnikateľskú činnosť.
Nestlé v krátkom vyhlásení uviedla, že je „odhodlaná podniknúť všetky potrebné kroky na ochranu svojich práv a zabezpečenie kontinuity podnikateľských činností v záujme všetkých zainteresovaných strán, najmä svojich zamestnancov“. Firma dodala, že situáciu a svoje možnosti vyhodnocuje, podrobnosti o zostávajúcich aktivitách v Rusku však neposkytla.
Podľa Jeana-Philippa Bertschyho zo švajčiarskej investičnej banky Vontobel by mal byť finančný dosah na Nestlé malý vzhľadom na obmedzený podiel Ruska na celkových tržbách skupiny. Ruský trh podľa neho v súčasnosti predstavuje niečo viac ako jedno percento tržieb Nestlé, kým pred vojnou na Ukrajine to boli približne dve percentá. Spoločnosť pozastavila väčšinu predaja, dovoz nepotrebného tovaru, reklamu a kapitálové investície, naďalej však dodávala základné potraviny.
Auchan aj Leroy Merlin kontroluje francúzska rodina Mulliezovcov a každý z reťazcov má v Rusku približne tucet predajní. Najnovší krok nadväzuje na postup Moskvy voči ďalším západným firmám po začiatku invázie na Ukrajinu. Väčšina z nich svoje ruské aktivity predala alebo oddelila, pričom sankcie výrazne skomplikovali obchodovanie s mnohými druhmi tovaru.
Rusko následne firmám sťažilo odchod z krajiny požiadavkou na prezidentské schválenie transakcií a v niektorých prípadoch ich aktíva priamo prevzalo. Podobne Moskva v roku 2023 prevzala ruské podnikanie francúzskej spoločnosti Danone, ktoré bolo neskôr predané synovcovi čečenského vodcu Ramzana Kadyrova.
Zdroj: SITA.sk - Rusko prevzalo aktíva Nestlé a troch francúzskych spoločností © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské úrady prevzali zostávajúce podnikateľské aktivity a aktíva švajčiarskeho potravinárskeho gigantu Nestlé a troch francúzskych skupín. Ide o ďalší zásah Moskvy proti západným spoločnostiam v reakcii na sankcie zavedené pre vojnu Ruska proti Ukrajine.
Dekrét podpísaný ruským prezidentom Vladimirom Putinom previedol ruské aktivity Nestlé, francúzskeho maloobchodného reťazca Auchan a bývalého reťazca s potrebami pre domácich majstrov Leroy Merlin, ktorý dnes pôsobí pod názvom Lemana Pro, na spoločnosť LEV Management. Opatrenie sa vzťahuje aj na ruské dcérske spoločnosti francúzskej logistickej skupiny FM Logistic.
Investigatívne médium Novaja Gazeta Europe uviedlo, že LEV Management vznikla až koncom roka 2025 a vedie ju generál ruského ministerstva vnútra. Spoločnosť podľa média doteraz nemala žiadnu známu podnikateľskú činnosť.
Nestlé v krátkom vyhlásení uviedla, že je „odhodlaná podniknúť všetky potrebné kroky na ochranu svojich práv a zabezpečenie kontinuity podnikateľských činností v záujme všetkých zainteresovaných strán, najmä svojich zamestnancov“. Firma dodala, že situáciu a svoje možnosti vyhodnocuje, podrobnosti o zostávajúcich aktivitách v Rusku však neposkytla.
Podľa Jeana-Philippa Bertschyho zo švajčiarskej investičnej banky Vontobel by mal byť finančný dosah na Nestlé malý vzhľadom na obmedzený podiel Ruska na celkových tržbách skupiny. Ruský trh podľa neho v súčasnosti predstavuje niečo viac ako jedno percento tržieb Nestlé, kým pred vojnou na Ukrajine to boli približne dve percentá. Spoločnosť pozastavila väčšinu predaja, dovoz nepotrebného tovaru, reklamu a kapitálové investície, naďalej však dodávala základné potraviny.
Auchan aj Leroy Merlin kontroluje francúzska rodina Mulliezovcov a každý z reťazcov má v Rusku približne tucet predajní. Najnovší krok nadväzuje na postup Moskvy voči ďalším západným firmám po začiatku invázie na Ukrajinu. Väčšina z nich svoje ruské aktivity predala alebo oddelila, pričom sankcie výrazne skomplikovali obchodovanie s mnohými druhmi tovaru.
Rusko následne firmám sťažilo odchod z krajiny požiadavkou na prezidentské schválenie transakcií a v niektorých prípadoch ich aktíva priamo prevzalo. Podobne Moskva v roku 2023 prevzala ruské podnikanie francúzskej spoločnosti Danone, ktoré bolo neskôr predané synovcovi čečenského vodcu Ramzana Kadyrova.
Zdroj: SITA.sk - Rusko prevzalo aktíva Nestlé a troch francúzskych spoločností © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: podnikanie v Rusku Rusko-ukrajinský konflikt sankcie voči Rusku Vojna na Ukrajine zahraničné spoločnosti
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