 24hod.sk    Z domova

19. januára 2026

Ficov poradca sa postaví pred súd, Lindtnera obžalovali pre korupciu aj zásah do súdnictva


Súdny proces s poradcom predsedu vlády Roberta Fica a bývalým sudcom Davidom Lindtnerom sa začne na ...



6803840d90b45210202533 676x451 19.1.2026 (SITA.sk) - Súdny proces s poradcom predsedu vlády Roberta Fica a bývalým sudcom Davidom Lindtnerom sa začne na pracovisku Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici 13. februára. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, ktorý ďalšie termíny vytýčil aj na 16. a 18. februára. Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v lete 2022 na Lindtnera obžalobu pre dva skutky prečinu nepriamej korupcie a jeden skutok zločinu zasahovania do nezávislosti súdu.


Sudca ŠTS pritom v lete 2024 rozhodol, že v zmysle Trestného poriadku podanú obžalobu odmieta a vracia trestnú vec prokurátorovi, pretože vo veci zistil závažné procesné chyby. Prokurátor však vo veci podal sťažnosť, ktorej Najvyšší súd SR vyhovel a prípad vrátil na ŠTS.

Lindtner pôsobil v minulosti ako sudca a šéf Okresného súdu Bratislava III. Národná kriminálna agentúra ho obvinila v rámci akcie Víchrica ešte na jeseň 2020. Od októbra daného roku do mája 2021 bol stíhaný väzobne, za čo sa mu ministerstvo spravodlivosti v roku 2024 ospravedlnilo. V súčasnosti pôsobí ako advokát, zastupuje napríklad obžalovaného Daniela Bombica. Ako zástupca poškodeného Roberta Fica bol tiež prítomný na procese s Jurajom Cintulom, ktorý premiéra v roku 2024 postrelil.


Zdroj: SITA.sk - Ficov poradca sa postaví pred súd, Lindtnera obžalovali pre korupciu aj zásah do súdnictva © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Akcia Víchrica Premiér Slovenskej republiky Súdny proces Súdy Trestný poriadok
