Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 19.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Drahomíra, Mário
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

19. januára 2026

Čína zaznamenala rekordne nízku pôrodnosť, demografická kríza sa prehlbuje


Tagy: Čínska vláda nízka pôrodnosť

Čína zaznamenala vlani najnižšiu pôrodnosť vo svojej modernej histórii a jej populácia sa zmenšila už štvrtý rok po sebe. Vyplýva to z oficiálnych údajov zverejnených v pondelok, ktoré posilňujú obavy z ...



Zdieľať
cina 676x451 19.1.2026 (SITA.sk) - Čína zaznamenala vlani najnižšiu pôrodnosť vo svojej modernej histórii a jej populácia sa zmenšila už štvrtý rok po sebe. Vyplýva to z oficiálnych údajov zverejnených v pondelok, ktoré posilňujú obavy z prehlbujúcej sa demografickej krízy v druhej najväčšej ekonomike sveta, a to aj napriek snahám vlády zvrátiť nepriaznivý trend.

Vlani sa v Číne narodilo len 7,92 milióna detí, čo predstavuje mieru 5,63 pôrodu na tisíc obyvateľov. Ide o najnižšiu hodnotu od roku 1949, keď Národný štatistický úrad začal viesť záznamy, teda od založenia Čínskej ľudovej republiky.


Počet narodených detí klesol medziročne o 1,62 milióna, čo je pokles o 17 percent. Celkový počet obyvateľov Číny sa v roku 2025 znížil o 3,39 milióna ľudí v porovnaní s predchádzajúcim rokom.



Pôrodnosť na polovici


Pokračuje tak trend poklesu populácie, ktorý sa začal v roku 2022. Vlani krajina zaznamenala 11,31 milióna úmrtí, pričom miera úmrtnosti dosiahla 8,04 na tisíc obyvateľov, čo viedlo k čistému úbytku populácie o 2,41 na tisíc obyvateľov.


Pôrodnosť v Číne sa za poslednú dekádu znížila na polovicu, a to aj napriek ukončeniu politiky jedného dieťaťa. Organizácia Spojených národov odhaduje, že populácia krajiny by sa mohla z približne 1,4 miliardy dnes znížiť na 800 miliónov do konca storočia, ak sa trend nezmení.


Úrady sa snažia podporiť manželstvá a pôrodnosť viacerými opatreniami vrátane dotácií na starostlivosť o deti. Od 1. januára platí celoštátna politika príspevkov, podľa ktorej rodičia dostávajú približne 500 dolárov ročne na každé dieťa mladšie ako tri roky.



Stále pracujú


Od jesene minulého roka boli zároveň zrušené poplatky v štátnych materských školách. Napriek tomu zostávajú sobáše aj pôrodnosť na rekordne nízkych úrovniach.


Mnohých mladých Číňanov odrádzajú vysoké náklady na výchovu detí, neisté pracovné vyhliadky a náročná pracovná kultúra známa ako „996“, teda práca od 09.00 do 21.00 hod. šesť dní v týždni. Nezamestnanosť medzi ľuďmi vo veku 16 až 24 rokov dosiahla v auguste 18,9 percenta.


Demografické problémy sa odohrávajú na pozadí ekonomických ťažkostí. Čínska ekonomika síce vlani vzrástla o päť percent a splnila oficiálny cieľ vlády, no ekonómovia upozorňujú, že rast bol do veľkej miery poháňaný exportom, zatiaľ čo domáca spotreba zostáva slabá.




Zdroj: SITA.sk - Čína zaznamenala rekordne nízku pôrodnosť, demografická kríza sa prehlbuje © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čínska vláda nízka pôrodnosť
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovensko oslavuje 33 rokov v OSN, Blanár zdôrazňuje význam menších krajín
<< predchádzajúci článok
Ficov poradca sa postaví pred súd, Lindtnera obžalovali pre korupciu aj zásah do súdnictva

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 