Ficov Smer by vo voľbách posilnil, vládna SNS by pohorela a voličov stráca aj Hlas

Sedem strán v parlamente

Pokles Hlasu a rast Demokratov

13.9.2024 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali v septembri 2024, vyhrala by ich strana Smer-SD , druhé by bolo hnutie Progresívne Slovensko (PS) a tretí Hlas-SD . Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N, ktorý sa realizoval od 6. do 10. septembra prostredníctvom online dopytovania na vzorke 1 025 respondentov.Kreslá v Národnej rade SR by obsadilo sedem strán, pričom Slovenskú národnú stranu (SNS) a koalíciu Slovensko Za ľudí by v pléne nahradili strany Republika Demokrati . Smer-SD by získal 25,5 percenta hlasov, PS by volilo 21,6 percenta voličov a Hlas-SD by skončil s výsledkom 11,9 percenta.Do parlamentu by sa dostali aj strany Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 7 percent, Republika s podporou 6,3 percenta voličov, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s rovnými šiestimi percentami a do parlamentu by sa tesne dostali aj Demokrati, ktorých by volilo 5,1 percenta respondentov. Tesne pred bránami parlamentu by zostala koalícia Slovensko, KÚ, Za ľudí, ako aj maďarská strana Aliancia , obe so ziskom 4,9 percenta hlasov.Vládna SNS by pohorela s výsledkom 3,4 percenta. Hnutie Sme rodina v prieskume získalo podporu dvoch percent respondentov. Ak by voľby dopadli tak, ako ukazuje prieskum Ipsosu, Smer-SD by obsadil 46 kresiel v parlamente, PS by malo 39 kresiel, Hlas-SD 21, SaS 13, Republika 11, KDH 11 a Demokrati 9.Z porovnania prieskumov za posledné mesiace podľa Denníka N vidno, že mimoparlamentní Demokrati rastú už od kampane do eurovolieb. Smer získal niekoľko percentuálnych bodov po atentáte na premiéra a zatiaľ si ich drží, podpora Progresívneho Slovenska po raste po voľbách aktuálne skôr stagnuje. Výraznejší pokles vidno na preferenciách koaličného Hlasu-SD a opozičného hnutia Slovensko Igora Matoviča