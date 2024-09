Migaľ: Ak by americké zbrane zasahovali ciele v Rusku, mohlo by to vyhrotiť situáciu (video)

13.9.2024 (SITA.sk) - Poslanec parlamentu Samuel Migaľ Hlas-SD ) nie je zástancom nápadu, aby Spojené štáty zrušili obmedzenia na použitie amerických zbraní ukrajinskou armádou, a umožnili brániacim sa Ukrajincom zasiahnuť americkými zbraňami ciele na ruskom území. V rozhovore pre agentúru SITA poznamenal, že by to mohlo situáciu ešte vyhrotiť.Špekulácie o tom, že by Washington mohol dovoliť Ukrajine, aby použila americké zbrane pri úderoch hlboko na území Ruska, zosilneli po tohtotýždňových správach, že Irán bude Moskve dodávať balistické rakety. Ruský prezident Vladimir Putin touto eskaláciou vojny de facto potvrdil, že nemá záujem o mier.Medzičasom už nemenované britské zdroje neoficiálne uviedli, že Spojené kráľovstvo povolí Ukrajincom používať rakety Storm Shadow pri útokoch na ciele v Rusku. Okamžite sa tak objavili správy, že USA by mohli nasledovať príklad Británie.„Zachytil som túto informáciu a vrátim sa k tomu, čo opakovane tvrdím o vojne na Ukrajine . A mám to od vyslúžilého plukovníka OSN, ktorý bol pri debatách Slovenska o vstupe do Severoatlantickej aliancie (NATO) a ja som si to naozaj osvojil - 'radšej hodiny rokovať, ako jeden deň bojovať'. A preto si myslím, že žiadne takéto prilievanie oleja do ohňa neprispieva a môže len ďalej špičkovať tento konflikt,“ povedal Migaľ pre SITA.Podpredseda výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť zároveň zdôraznil, že sa nechce zastávať Ruska. „Jasne mám zadefinované, kto je v tomto konflikte agresor a kto napadnutý, ale myslím si, že takáto aktivita by prispela k vyhrocovaniu tohto konfliktu a pokiaľ by k tomu došlo, tak to vôbec nevidím ako dobrú správu pre Slovensko aj pre celý svet,“ skonštatoval Migaľ.