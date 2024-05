Ficov Smer sa k téme zmien pohlavia pridal k progresívnej opozícii, kritizuje Majerský

Zneužívali konzervatívne témy

Znemožnenie tranzície

7.5.2024 (SITA.sk) - Strana Smer-SD sa k téme zmien pohlavia pridala k progresívnej opozícii. Uviedol Milan Majerský , poslanec a líder Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) v reakcii na neschválený zákon o rodných číslach.„Parlament dnes neschválil zákon o rodných číslach, ktorý mohol urobiť poriadok v pokusoch umožniť ľuďom meniť si pohlavie podľa želaní. Ide o premárnenú šancu zabrzdiť pomýlené ideológie, ktorých obeťami sú najmä zraniteľné dospievajúce deti,“ povedal Majerský.Šéf hnutia doplnil, že návrh zákona sa dostal do druhého čítania ešte v minulom volebnom období aj za pomoci hlasov niektorých poslancov Smeru-SD.„Lenže to bolo pred voľbami, keď Robert Fico a jeho spojenci zneužívali konzervatívne témy na oklamanie voličov. Dnes je už po voľbách, tak Smer, Hlas aj SNS hlasujú v jasnej hodnotovej téme rovnako ako progresívna opozícia," zdôraznil Majerský.Novela zákona o rodnom čísle, ktorá by prakticky znemožnila tranzíciu, neprešla v parlamente do druhého čítania. Jej autormi boli poslanci Richard Vašečka Anna Záborská (obaja klub hnutia Slovensko ).Novelu zákonodarcovia predkladali už v minulom volebnom období, vtedy ju poslanci do druhého čítania posunuli. Na základe úpravy by bolo možné zmeniť rodné číslo osoby pri nesprávne určenom pohlaví na základe lekárskeho posudku, ktorý je potvrdením genetických výsledkov určenia skutočného biologického pohlavia.