Slovensko údajne blokovalo český návrh zaradenia portálu Voice of Europe na sankčný zoznam, Blanár tvrdenie vyvracia

Denník N zavádzal

Manipulovanie informáciami

7.5.2024 (SITA.sk) - Údajné blokovanie českého návrhu zaradiť portál Voice of Europe na sankčný zoznam Európskej únie (EÚ) obsahoval nepodložené vyjadrenia. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár „Progresívny Deník N, český súrodenec slovenského progresívneho Denníka N , v ostatných dňoch publikoval nepravdivé a zavádzajúce informácie. Vraj sa mu podarilo zistiť, že Bratislava blokovala český návrh zaradiť portál Voice of Europe na sankčný zoznam EÚ. Tieto nezmysly prirodzene pustil do éteru aj jeho slovenský ekvivalent. Toto údajné blokovanie zo strany slovenskej diplomacie sa týkalo aj dvoch fyzických osôb prepojených s touto platformou. Pôvodne sa odvolávali na akýsi diplomatický nemenovaný zdroj a najnovšie na českú eurokomisárku Věru Jourovú ,“ uviedol Blanár.Šéf diplomacie zároveň vysvetlil, ako funguje zaradenie cudzích štátnych príslušníkov na sankčný zoznam.„Rokovania v pracovných formátoch EÚ nie sú verejné. To znamená, že návrhy, o ktorých členské štáty rokujú, sa až do okamihu ich prijatia považujú za dôverné. V niektorých prípadoch ide dokonca o informácie, ktoré podliehajú istému stupňu utajenia. EÚ nemá predpísanú procedúru ani lehotu na posudzovanie návrhov. Každý členský štát má nastavený vlastný interný mechanizmus schvaľovania návrhov sankcií i posudzovania ich dopadov na štátne záujmy. Preto je bežnou praxou, ak členský štát požiada o dodatočný čas na dôkladné posúdenie návrhov. Nie je preto pravda, že Slovenská republika blokovala prijímanie sankcií. Len informovala o prebiehajúcom pokračovaní posudzovania predmetných návrhov štátnymi inštitúciami SR,“ spresnil Blanár.Pre doplnenie Blanár uviedol, že taktiež ďalší z členských štátov prejavil ambíciu priniesť upravený návrh, preto bolo potrebné na to počkať. Po posúdení návrhov komunikovala slovenská strana inštitúciám EÚ a súčasne aj ďalším členským štátom svoje oficiálne stanovisko k návrhom 3. mája.Šéf diplomacie preto konštatoval, že podobné manipulovanie informáciami, nepodložené úniky a vyjadrenia v tomto prípade z českého prostredia znižujú dôveru medzi spolupracujúcimi členskými štátmi. Na záver dodal, že pre budovanie dôvery je potrebné okolnosti úniku a manipulácie faktami vyšetriť.