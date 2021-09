Ficov Smer sa môže ďalej približovať k Hlasu, Pellegrini je menej viditeľný a chýba mu téma

Smer a Hlas ako spojené nádoby

Fico ťaží z ťažkostí koalície

Pellegrini potrebuje tému na odpich

25.9.2021 (Webnoviny.sk) - Sociológ Martin Slosiarik vyhlásenie Roberta Fica , že jeho strana Smer – sociálna demokracia (Smer- SD) vyhrá nasledujúce parlamentné voľby zhodnotil pre agentúru SITA ako mobilizačné posolstvo pre voličov.Politológ Tomáš Koziak povedal, že ide o „politickú propagandu“ a sebavedomý postoj vlastný Ficovi.Šéf Smeru-SD pred časom na tlačovej besede vyhlásil, že o výhre vo voľbách je presvedčený a „vôbec to nie je nafúknuté“. Tvrdil, že sa pozerá na trendy podpory Smeru, tie sú podľa neho jasné.Politológ Koziak vníma stranu Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) a Smer-SD ako spojené nádoby. Kým Hlas-SD v poslednom období v prieskumoch klesá, Smer-SD stúpa. Podľa neho vzostup Smeru súvisí aj s oslovovaním voličov extrémistických strán. Rovnako podľa neho prešli k Smeru-SD aj radikálnejší voliči Slovenskej národnej strany (SNS) „Rétorika Fica je mimoriadne vyhranená a nemožno hovoriť o širokospektrálnom zábere Smeru, ako to bolo kedysi. Je to priestor, ktorý má obmedzený počet voličov a keď si to prepočítam, tak tam naráža na strop,“ mienil politológ. Ako ďalej poznamenal, do volieb je ešte ďaleko a môžu prísť obvinenia smerujúce k ľuďom v úzkom okruhu Fica. „Nevieme, ako to zatrasie jeho preferenciami. Ak bude Národná kriminálna agentúra pokračovať ďalej, je pravdepodobné, že sa dostane ešte bližšie k Ficovi,“ usúdil Koziak.Podľa neho predseda Smeru-SD ťaží aj z ťažkostí vládnych strán. „Robert Fico bol vždy taký silný, ako slabí boli jeho politickí protivníci Ak začnú preferenčne posilňovať, tak Fico začne mať problém. Jeho vyhlásenie o výhre považujem za veľmi sebavedomé, ktoré je mu vlastné. Potrebuje byť vo vláde, lebo možno bojuje aj o osobnú existenciu v zmysle toho, ako bude ďalej vnímaný verejnosťou a či vôbec bude možné, aby v politike fungoval aj ďalej,“ dodal politológ.Sociológ Slosiarik povedal, že vyhlásenia o výhre Smeru-SD sú hlavne komunikačným posolstvom pre voličov. „Vidíte, ako nás odpisovali a my rastieme. Ideme ďalej, máme silu voľby vyhrať,“ uviedol sociológ. Podľa neho sa však dnes nedá tvrdiť, kto bude víťazom ďalších volieb, lebo nikto nevie, čo sa ešte dovtedy udeje. „Keby podpora Smeru-SD klesala, Fico by nemohol byť taký sebavedomý,“ poznamenal Slosiarik.Pripustil, že úroveň podpory Hlasu-SD a Smeru-SD sa môže k sebe ďalej blížiť. „Ak bude mať Fico ten priestor, ktorý má a on je majstrom presviedčania voličov, tak pokojne sa môžu tie percentá približovať. Líder Hlasu Peter Pellegrini potrebuje nejakú tému, na ktorej by stranu a seba výraznejšie odprezentoval a prevzal iniciatívu,“ zhodnotil sociológ s tým, že aj pri diskusiách o referende za predčasné voľby bol viditeľnejší skôr Fico ako Pellegrini.Fico pri hodnotení straníckych ambícií hovoril, že sa pozerá na to, kto „stráca paru a kto ju získava“. „Pozerám sa, čo robia naši oponenti, čo robia naši súperi v opozícii, ktorí majú nejakú predstavu o politike a tam vidím, že tie trendy sú pre niektorých mimoriadne nepriaznivé,“ poznamenal.V septembrovom prieskume agentúry Focus skončil Smer-SD v poradí druhý. Volilo by ho 14,4 opýtaných. Rozdiel medzi ním a preferenčne najsilnejšou stranou Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) predstavuje štyri percentá.