Bývalý katalánsky prezident Puigdemont sa po zadržaní opäť dostal na slobodu

Španielsko sa zosmiešnilo

Politika zbavili imunity

25.9.2021 (Webnoviny.sk) - Niekdajšieho katalánskeho prezidenta Carlesa Puigdemonta pustili niekoľko hodín po zadržaní na talianskom ostrove Sardínia.Na slobode môže byť až do 4. októbra, keď sa rozhodne o jeho vydaní do Španielska, odkiaľ utiekol po neúspešnom pokuse o vyhlásenie nezávislosti regiónu v roku 2017.Polícia zadržala Puigdemonta vo štvrtok, keď pricestoval na Sardíniu, kde sa mal cez víkend v Alghere zúčastniť na podujatí, na ktoré ho pozvala sardínska proseparatistická skupina.Puigdemontova kancelária vo vyhlásení uviedla, že cestoval z Bruselu do Alghera na folklórny festival. Zadržali ho na základe európskeho zatykača z roku 2019, aj keď ho pozastavili.„Španielsko si nikdy nenechá ujsť príležitosť zosmiešniť sa,“ uviedol 58-ročný Puidgemont na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter krátko po prepustení. Puigdemont žije v Belgicku a má aj kreslo v Európskom parlamente.Politik bojuje proti vydaniu do Španielska, kde ho spolu s ďalšími katalánskymi lídrami obvinili z protištátnej činnosti. V marci ho europarlament zbavil imunity.Podľa prieskumov verejnej mienky menej ako polovica Kataláncov podporuje odtrhnutie od Španielska. Väčšina Španielov zasa nechce, aby Katalánsko získalo nezávislosť.