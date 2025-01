Ficova iniciatíva o zakotvení dvoch pohlaví do ústavy je len ďalšou jeho hrou, tvrdí poslanec Mikloško – VIDEO

Morálno-etické zákony

Nerealizovateľný návrh

28.1.2025 (SITA.sk) - Iniciatíva Roberta Fica o zakotvení dvoch pohlaví do ústavy je len ďalšia jeho hra. Povedal to poslanec za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) František Mikloško v rozhovore pre agentúru SITA. Pripomenul, že Robert Fico sa pred časom vyjadril, že „vykostí“ KDH.„On chce KDH v prvom rade rozbiť, rozdeliť a tú časť, ktorá by mu nabehla na túto slaninku, kožku, ktorú nám hodil, tú by získal a nás by pred veriacou spoločnosťou nejakým spôsobom odstavil. To je čisto len hra,“ poukázal Mikloško s dodatkom, že má informácie, že Smer by veľmi rád vrazil takýto klin do KDH.Dôvodom podľa neho je, že v Smere vidia, že ani po voľbách by nevedeli zostaviť funkčnú vládu. Mikloško pripomenul, že pre Smer neboli morálno-etické zákony v parlamente nikdy témou.„Z Ficových poslancov ich nikdy nikto, okrem jedného poslanca, nepodporil, ale sa zdržali pri hlasovaní,“ pripomenul. Odpoveďou na Ficov nápad je podľa neho iniciatíva Kresťanskodemokratického hnutia.„Prišiel s ňou podpredseda Viliam Karas a on ďalej rozvíja s pomocou právnikov našich, že by sme prijali ústavný zákon o zvrchovanosti morálno-etických otázok Slovenskej republiky. Ak by sa toto prijalo, to znamená, že nie európske súdy budú niečo vnucovať Slovenskej republiky, ale že Slovenská republika sa v týchto otázkach musí sama rozhodnúť,“ priblížil Mikloško.Návrh zmeny ústavy, o ktorej hovorí Fico, by Mikloško podľa svojich slov najprv musel vidieť, no myslí si, že bude nerealizovateľný tak, aby bol univerzálny. Poukazuje na to, že síce existujú dve pohlavia - mužské a ženské, ale zároveň existuje aj skupina, aj keď veľmi malá, o ktorej nepochybujú lekári a odborníci, ktorá je niekde medzi tým.„Akonáhle by takýto ústavný zákon bol prijatý, a hoci aj len 10 alebo 20 ľudí na Slovensku by vyčlenil mimo zákon, tak je to pre mňa ako človeka, ktorý celý život zastáva ľudské práva každého jedného človeka, neprijateľné,“ povedal Mikloško.