Generali ocenila prvé príbehy z ciest: Projekt Srdce ciest inšpiruje k pomoci a ľudskej solidarite

V roku 2024 spustila poisťovňa Generali v spolupráci s motoristickou a dopravnou reláciou STVRpilotný projekt Srdce ciest . Jeho cieľom je upozorniť na tých, ktorí v kritických situáciách na cestách nezištne pomáhajú, a inšpirovať širšiu verejnosť k zodpovednosti a ohľaduplnosti v cestnej premávke. "Inšpiráciu na projekt Srdce ciest sme čerpali od našich českých kolegov, kde podobný projekt funguje už niekoľko rokov. Myslím, že aj na Slovensku máme množstvo obetavých ľudí, ktorí neváhajú podať pomocnú ruku v náročnej situácii, či už ide o dopravnú nehodu alebo výmenu pneumatiky. A určite si zaslúžia ocenenie. Naším cieľom je preto podporiť pozitívne vzory aj na Slovensku," uviedla Katarína Bobotová, členka predstavenstva poisťovne Generali pre Slovenskú a Českú republiku.Odborným garantom projektu Srdce ciest je, ktorý na Slovensku dlhodobo zdôrazňuje prevenciu a zvyšovanie bezpečnosti na cestách. "Rýchla a správna pomoc môže zachrániť životy, preto projekt s takýmto zámerom považujeme za veľmi prínosný," uviedol plukovník Rastislav Polakovič, viceprezident Policajného zboru SR.Základom projektu bola možnosť verejnosti nominovať príbehy jednotlivcov, ktorí pomáhali iným na cestách. Päťčlenná porota zložená z odborníkov z rôznych oblastí vybrala z 18 finalistov troch laureátov, ktorých príbehy si zaslúžia pozornosť. Porotu tvorila členka predstavenstva poisťovne Generali pre Slovenskú a Českú republiku Katarína Bobotová, športový redaktor, moderátor a komentátor Formule 1 Števo Eisele, moderátor relácie Pozor, zákruta! a vedúci odboru motorizmu a dopravnej mobility STVR Ľuboš Kasala, viceprezident Policajného zboru SR pre vnútorný poriadok a bezpečnosť Rastislav Polakovič, či autorka rubriky Žena za volantom v relácii Pozor, zákruta! Sandra Vychlopenová."Naše cesty sú často plné arogancie a nedisciplinovanosti. Preto je dôležité zdôrazniť pozitívne príklady, ktoré motivujú ostatných," vysvetlil Ľuboš Kasala.Traja ocenení, ktorých vybrala odborná porota z niekoľkých desiatok doručených nominácií na ocenenie Srdce ciest 2024, môžu ísť príkladom nám všetkým. Ich príbehy dokazujú veľkú dávku odvahy, statočnosti a ľudskosti.: Počas jazdy v Maďarsku bola Erika svedkom tragickej nehody, pri ktorej auto narazilo do priekopy. Rýchlo zavolala záchranné zložky, poskytla zraneným prvú pomoc a vďaka znalosti maďarského jazyka urýchlila koordináciu so záchrannými zložkami. Maďarská polícia jej následne poďakovala za odvahu.: Mladý muž zo Sniny neváhal ani sekundu, keď videl dopravnú nehodu, pri ktorej opitý vodič zrazil motorkára a ušiel z miesta činu. Daniel okamžite zastavil a poskytol motorkárovi prvú pomoc. Rodina motorkára sa mu neskôr osobne poďakovala za jeho pohotový prístup.: Bývalý hasič zareagoval na nehodu pri Nových Zámkoch, pri ktorej auto zrazilo osemročné dievčatko. Poskytol jej resuscitáciu, spriechodnil dýchacie cesty a stabilizoval ju až do príchodu záchranných zložiek. Neskôr sa dozvedel, že dievčatko v dôsledku vnútorných zranení, svoj boj o život, žiaľ, prehralo. Napriek tragickým následkom nehody jeho konanie zdôrazňuje dôležitosť okamžitej pomoci.Policajné štatistiky naznačujú pozitívny trend poklesu dopravných nehôd. Za prvých 11 mesiacov roka 2024 došlo k 10 478 nehodám, čo je o 195 menej ako v rovnakom období minulého roka. Najčastejšie dopravné nehody sa stávajú v pondelok a piatok, pričom Generali eviduje denne v dôsledku dopravných nehôd priemerne 47 hlásených poistných udalostí.Podľa regionálnych štatistík majú najviac nehôd vodiči z Bratislavského kraja (2960), nasleduje Trnavský (2274) a Nitriansky kraj (2212). Najmenej dopravných nehôd sa spôsobili vodiči v Banskobystrickom kraji (1675). "Čísla za rok 2024 nám v poisťovni prezradili napríklad aj to, že v máji sme zaevidovali najviac poistných udalostí súvisiacich s dopravnými nehodami. Naopak, august a november boli mesiace s najnižším počtom," hovorí Pavol Pitoňák, vedúci organizačnej zložky Generali Poisťovňa a obchodný riaditeľ pre Slovensko.Medzi najčastejšie príčiny nehôd patrí nepozornosť vodičov, prekročenie povolenej rýchlosti, nesprávna jazda cez križovatky a obsluha mobilných zariadení za volantom. Tieto faktory predstavujú vážne riziko, ktoré projekt Srdce ciest pomáha zmierňovať zdôrazňovaním prevencie a ohľaduplnosti.