Ficova koalícia chce exministerku Matečnú „odpratať“ na ambasádu do Slovinska, tvrdia Demokrati

10.10.2024 (SITA.sk) - Vládna koalícia chce exministerku pôdohospodárstva a súčasnú štátnu tajomníčku rezortu životného prostredia Gabrielu Matečnú (SNS) „odpratať“ na ambasádu do Slovinska. Tvrdí to opozičná strana Demokrati s tým, že Matečná nesie zodpovednosť za kauzu Dobytkár , týkajúcu sa korupcie na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. „Gabriela Matečná má niesť zodpovednosť za svoje zlyhania a mala by odísť, ale nie do Slovinska, ale z verejného života. Preto opakovane vyzývame pána Fica a Tarabu, aby odvolali Gabrielu Matečnú z pozície tretej, zbytočnej, štátnej tajomníčky ministerstva životného prostredia,“ uviedol podpredseda Demokratov Juraj Šeliga. Zároveň Šeliga poukázal na prípad, keď Matečná ešte ako šéfka Slovenského pozemkového fondu podľa neho zbytočne zazmluvnila advokátsku kanceláriu za 1,8 milióna eur. Vec sa podľa neho týkala vypracovania vyjadrenia k dovolaniu protistrany v kauze Slanské lesy.Podľa Šeligu ním však bola poverená iná advokátka ako tá, ktorá štát v tomto spore predtým úspešne zastupovala. Opozičná strana preto podala v tejto veci trestné oznámenie pre podozrenie, že štátu vznikla škoda.