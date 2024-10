Žilinská prokurátorka odmieta členstvo v sekte, ako vedúca trestného oddelenia končí

Nie je dozorujúcou prokurátorkou

Plné obhajobné práva

Trestné konanie

Vulgárne útoky

Vyšetrovanie českej reportérky

10.10.2024 (SITA.sk) - Prokurátorka Krajskej prokurátorky Žilina Lucia Pavlaninová nie je žiadnym spôsobom zapojená do činnosti organizácií AllatRa, respektíve Tvorivá spoločnosť , a ani nie je ich členom. Uvádza sa to v stanovisku prokurátorky k medializovaným informáciám o vyšetrovaní českej novinárky Kristíny Cirokovej za jej články o sektách Podľa žilinského krajského prokurátora Tomáša Balogha sa Pavlaninová rozhodla vzdať sa funkcie vedúceho prokurátora, konkrétne vedúceho oddelenia trestného a boja s organizovaným zločinom Krajskej prokuratúry Žilina.Pavlaninová v stanovisku zdôraznila, že v danej veci nie je dozorujúcou prokurátorkou, ale prokurátorkou vykonávajúcou niektoré úkony trestného konania, resp. na realizácii takýchto úkonov participovala. Z týchto dôvodov nemala podľa vlastných slov žiadny vplyv na rozhodovaciu činnosť dozorového prokurátora a ani na ním vykonávaný proces hodnotenia zabezpečených dôkazov."Dňa 25. septembra som sa so súhlasom dozorujúceho prokurátora v uvedenej veci, ktorý prokurátor je zároveň aj mojím nadriadeným prokurátorom, zúčastnila na výsluchu novinárky Kristíny Cirochovej vykonávanom formou justičnej spolupráce. Tento úkon realizoval justičný orgán v Českej republike. Konštatujem, že tento úkon bol vykonaný striktne v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami českého a slovenského právneho poriadku, pričom som si nie vedomá žiadnych svojich pochybení v súvislosti s týmto výsluchom," zdôraznila prokurátorka.Zároveň podotýka, že Cirochovej boli priznané plné obhajobné práva, ktoré jej garantujú príslušné zákonné ustanovenia vrátane odovzdania zápisnice o jej výsluchu."Pripomínam, že pani Cirochová nevystupuje v danej trestnej veci v procesnom postavení obvineného, a teda trestné konanie nie je vedené proti jej osobe," uviedla Pavlaninová.Prokurátorka tiež zdôraznila, že Národný bezpečnostný úrad , ako jediná zákonná autorita oprávnená na posúdenie bezpečnostnej spoľahlivosti jej v ostatnom období vydal osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň "Dôverné".Krajský prokurátor Balogh v tejto súvislosti pripomenul, že trestné konanie v danej veci je vedené na základe trestného oznámenia konkrétneho oznamovateľa, pričom žilinská krajská prokuratúra je vecne príslušná vykonávať dozor nad zachovávaním zákonnosti v trestnom konaní.Zároveň uistil verejnosť, že na Krajskej prokuratúre (KP) Žilina ani na jej podriadených okresných prokuratúrach nestrpí akýkoľvek prejav jej zamestnancov smerujúci k podpore alebo propagácii organizácií usilujúcich sa odstrániť demokratický spoločenský poriadok."Vylúčenie prokurátora z vykonávania úkonov trestného konania je v podmienkach slovenského trestného konania možné iba v prípade ním oznámenej zaujatosti alebo na základe námietky zaujatosti podanej niektorou zo strán. K takémuto postupu však do dnešného dňa zo strany dotknutých subjektov trestného konania, vrátane prokurátorky Pavlaninovej, nedošlo," zdôraznil Balogh. Doplnil, že jej rozhodnutie vzdať sa funkcie vedúcej prokurátorky akceptuje, vrátane zdôvodnenia takéhoto postupu."Zároveň mi však dovoľte vyjadriť rozhorčenie nad viacerými anonymnými e-mailovými správami doručenými na tunajšiu prokuratúru, obsahujúcimi vulgárne útoky na integritu menovanej kolegyne – prokurátorky v súvislosti s výkonom jej funkcie," skonštatoval Balogh.Dodal, že vzhľadom k tomu, že prípravné konanie je neverejné, KP Žilina nebude aktuálne poskytovať o trestnej veci týkajúcej sa českej novinárky žiadne ďalšie informácie.Krajská prokuratúra v Žiline vyšetruje českú reportérku Kristinu Cirokovú z portálu Seznam Správy pre jej reportáže a podcasty o sektách. Informoval o tom denník Sme s odvolaním sa na domovský portál Cirokovej.Novinárku konkrétne podozrievajú zo zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Podľa Sme vec súvisí s tým, že Ciroková upozornila, že sa na Slovensku skrýva vodca sekty AllatRa, ktorého na Ukrajine vinia z niekoľkých zločinov.