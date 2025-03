Ficova novela Trestného zákona má svoje dopady, počet odsúdených za korupciu klesol o polovicu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

5.3.2025 (SITA.sk) - Počet odsúdených za korupciu v roku 2024 klesol o polovicu v porovnaní s obdobím pred dvomi rokmi, teda rokom 2022. Vyplýva to z analýzy Nadácie Zastavme korupciu , ktorá sleduje dopady vládnej novely Trestného zákona presadenej minulý rok.Kým v roku 2022 Špecializovaný trestný súd uložil za podplácanie 61 trestov, v roku 2024 to podľa nadácie bolo len 36. Sudcovia podľa nadácie pri korupčných skutkoch ukladali aj pred novelou väčšinou peňažné tresty. Do väzenia minulý rok poslali dvoch ľudí. V tomto roku zatiaľ na nepodmienečný trest odsúdili jedného páchateľa, konkrétne expolicajta Jána Kaľavského Novela Trestného zákona podľa nadácie tiež spôsobila, že narástol počet väzňov, ktorým zmenili trest na domáce väzenie . "Nejde pritom len o páchateľov korupcie, ale aj ďalšej trestnej činnosti. Kým v roku 2022 sa to podľa údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže týkalo len 16 odsúdených, od augusta 2024 do konca roka išlo domov až 126 väzňov," zdôraznila Zastavme korupciu.Podmienky na premenu trestu však podľa nadácie splnilo omnoho viac odsúdených, konkrétne 1 950 osôb. "Aby sa všetci nedostali von, minister spravodlivosti menil svoj vlastný interný rozkaz. Zúžil ním okruh osôb, ktoré môžu žiadať o premenu trestu. Dôvodom je zrejme aj skutočnosť, že štát nemá dostatok probačných úradníkov a monitorovacích náramkov," doplnila nadácia s tým, že novela Trestného zákona totiž nepočítala so žiadnym prechodným obdobím, čo v praxi spôsobilo problémy.